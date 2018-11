Estimări: Până la finele mandatului actualului Guvern, salariul mediu pe economie va atinge nivelul de aproape 360 de euro

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Liderul PPDA, Andrei Năstase, a confirmat, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVC 21, că are o comunicare stabilă cu şeful “Partidului Nostru”, Renato Usatîi, fugit la Moscova de frica justiţiei moldoveneşti.

Klaus Iohannis a declarat, duminică la Bruxelles, că deşi are mai multe divergenţe cu Guvernul, pregătirile pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului UE de către România nu se numără printre ele, precizând că nu are intenţia să exporte pe plan extern...

“Creșterea salariului mediu va continua și în trimestru patru. Pe lângă evoluția firească, salariul va fi influențat în sens pozitiv și de efectele reformei fiscale – unii agenți economici deja au operat majorări de salarii, iar acestea vor fi vizibile în statisticile pentru trimestru patru al anului 2018. Iar în 2019, o influență pozitivă asupra salariului o va avea reforma amplă anunțată de Guvern și care va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Reforma salarizării prevede majorări de salariu (între 20 și 90%) pentru aproape 200 mii de persoane angajate în sectorul bugetar. Prin urmare, îndrăznim să prognozăm că, în primul trimestru al anului viitor, salariul mediu pe economie se va apropia de suma de 7000 de lei. Adică, în condițiile actualului curs de schimb euro-leu, la plecarea actualului Guvern, salariul mediu pe economie va fi de aproape 360 de euro”, se mai conţine în analiza citată. Expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță a scris anterior că, pentru prima dată, salariul mediu pe economie a depășit valoarea de 300 de euro pe lună în trimestrul II al acestui an.

“Biroul Național de Statistică a anunțat pentru trimestrul III 2018 o creștere 12% la sută a salariului mediu pe economie, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Prin urmare, remunerarea medie a ajuns până la nivelul de peste 6 500 lei (6507,3). Interesant este că ritmul de creștere a salariului (de 12%) este egal cu promisiunile pe care le fac unele partide care deja s-au inclus în campania electorală pentru parlamentare. Straniu! De ce să promiți ceea ce este deja realizabil. Or, obiectivele ar trebui să fie peste realizările actualului Guvern, dacă dorești să convingi electoratul că ești mai bun”, se conţine în materialul bublicat de Poşta de Ştiri.

