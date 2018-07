Estimările Ministerului Finanțelor: ”Mica reformă fiscală” va aduce 4-5 miliarde de lei la buget în următorii 2-3 ani

Pachetul de legi care vizează „mica reformă fiscală” va contribui la majorarea încasărilor bugetare, consideră Ion Chicu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanţelor. Într-o analiză publicată pe Facebook, Chicu mai spune că reducerea impozitului pe venit nu va impune majorări de alte taxe.



“Deci, la această etapă, compensarea impactului bugetar imediat (matematic aceste măsuri aduc o decădere de venituri de cam 190 mln. lunar) nu impune majorări de alte taxe. Cu atât mai mult că încasările pe care le avem actualmente la bugetul de stat le depăşesc esenţial pe cele planificate iniţial (chiar cele rectificate)”, explică funcționarul.

În opinia lui Chicu, reformele din domeniul fiscal vor reduce considerabil şi economia tenebră.





“Da, vom avea un grad mai înalt de conformare fiscală (am avut aceasta în 2008, când s-a mers cu diminuări de taxe, au avut aceasta şi colegii din Ungaria (experienţă din care ne-am inspirat mult în procesul promovării reformei). Ţintim aici "înălbirea" în perspectiva următorilor 2-3 ani a măcar 25-30% din economia tenebră (estimată recent la cam 55 - 70 mlrd. lei anual)”, a mai scris Secretarul de stat al Ministerului Finanţelor.

Oficialul este convins, de asemenea, că pachetul de legi va contribui la creşterea veniturilor cetăţenilor şi, implicit, la creşterea consumului.

“Ne asteptăm, de asemenea, şi la o majorare a consumului, or veniturile pe care le primesc suplimentar cetăţenii (considerând nivelul existent de venituri) nu cred să meargă spre economii. Per total, estimările noastre indică o creştere a încasărilor bugetare în urmatorii 2-3 ani de circa 4-5 mlrd. lei. Cel mai important, însă, este susţinerea businessului, sporirea competitivitătii noastre investiţionale, dar şi paşii concreţi pentru a redresa starea de lucruri în domeniul migraţiei forţei de muncă”, consideră Ion Chicu. “Toate aceste modificări vor ”lăsa” în buzunarele oamenilor venituri suplimentare semnificative, care anterior trebuiau plătite sub formă de impozite. Am scris în mod intenționat – ”trebuiau”, or de multe ori povara fiscală excesivă pe plățiele salariale stimula antreprenorii să folosească plicul ca mijloc de plată a salariului”, conchide sursa citată

Amintim că Parlamentul a aprobat pachetul de legi care vizează „mica reformă fiscală”, dar și stimularea afacerilor și creșterea veniturilor cetățenilor.

Normele adoptate prevăd că, în premieră pentru istoria țării, minimul de existență nu va mai fi impozitat. Astfel, scutirea personală se dublează, de la aproape 11.300 la 24 de mii de lei. Iar pentru impozitul pe venit se introduce o cotă unică de 12 la sută, reducându-se de la 18%. La fel, pachetul de legi mai prevede ca angajatorul va achita doar 18% la bugetul asigurărilor sociale, comparativ cu 23% cum este acum. Reforma mai conține și limitarea abuzurilor asupra oamenilor de afaceri din partea instituțiilor de drept.

Timpul.md