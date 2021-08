Ești obișnuit să te răsfeți cu o mică gustare între mesele principale, dar te-ai săturat de aceleaşi combinaţii? 7 idei delicioase se potrivesc perfect pentru o dietă

Vrei să slăbeşti fără să te înfometezi dar te-ai săturat de tot și aceleași alimente. Îți recomandăm câteva idei delicioase, care se potrivesc perfect şi într-o dietă de slăbire.

Gustările dintre mese nu îngraşă, dacă știi să le alegi corect. Mai mult, alegerile sănătoase cresc nivelul de energie, reduc senzaţia de foame apărută între mese, îmbunătăţesc digestia şi de asemenea, accelerează metabolismul. În general, nutriţioniştii recomandă ca gustările să conţină 10% din cantitatea necesară de calorii zilnic sau să nu depăşească 200 de calorii. Cum suntem în plină vară şi multe persoane evită să petreacă timp în bucătărie, îţi recomandăm şapte exemple de gustări pe care le poţi pregăti uşor, fără să fie nevoie să dai drumul la aragaz sau la cuptor. Aceste gustări te faci să te simți sătul pe un termen lung, dar şi corpul tău dispune de vitamine şi mineralele. Le poţi lua oriunde, chiar și la muncă.

Batoane din măr cu brânză

Îngheţată din iaurt şi fructe

Sendviş cu carne de curcan şi muştar

Salată cu ton

Desert cu banană şi unt de arahide

Bruschete cu cremă de brânză şi somon

Hummus cu ardei

Această combinaţie este delicioasă, săţioasă şi o poţi consuma, din mers, oricând. Tot ce trebuie să faci este să tai un măr proaspăt sub formă de batoane, iar peste el să întinzi bine brânză tartinabilă. În general, o felie de brânză cu un conţinut scăzut de grăsime are 80 de calorii, iar un măr de mărime medie, aproximativ 95 de calorii. Brânza conţine calciu şi proteine, care împiedică creşterea rapidă a glicemiei, cauzată de aportul de zahăr din fruct; de aceea, nu ar trebui să te îngrijorezi că silueta ta este pusă în pericol.Evită să consumi îngheţată din comerţ, care conţine zahăr, ci optează pentru o variantă mai sănătoasă – iaurtul congelat! Lactatele cu conţinut scăzut de grăsimi sunt surse excelente de proteine şi de calciu. O jumătate de cană de iaurt grecesc, cu 2% grăsime, conţine aproximativ 65 de calorii, 8 g de proteine şi aproximativ 130 mg de calciu. Pentru un plus de nutrimente, adaugă bucăţi de fructe proaspete. De exemplu, o jumătate de cană de zmeură proaspătă va adăuga gustării tale un plus de 32 de calorii şi 4 g de fibre.În general, sendvişul cu carne este săţios şi reprezintă o alegere sănătoasă, plină de proteine şi de fibre, ideală atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Pentru o variantă sănătoasă, optează pentru două felii de pâine mici, din făină integrală, care conţin aproximativ 140 de calorii. Adaugă o felie subţire de carne de curcan, de doar 50 de calorii şi, pentru un plus de savoare, adaugă şi o linguriţă de muştar, care conţine 10 calorii. În total, vei avea o gustare ideală de 200 de calorii.Această salată poate fi consumată fie pe post de gustare, fie la cină, deoarece este săţioasă şi uşor de digerat. Adaugă într-un bol câteva frunze de salată verde (sau salată iceberg), două linguri de ton în suc propriu, o jumătate de ceapă, un castravete, o lingură de ulei de măsline, suc de lămâie, sare şi piper. Vei obţine o salată care conţine fibre, lipide, carbohidraţi şi proteine, cu un total de 200 de calorii.Adaugă într-un bol o cutie mică de iaurt grecesc, simplu şi neîndulcit, o banană tăiată felii şi două linguri de unt de arahide, apoi presară peste compoziţie un praf de scorţişoară măcinată. Când vei amesteca desertul, vei simţi aroma dulce, similară cu cea a unui tort de brânză. Singura diferenţă este numărul caloriilor, care în această reţetă este mult mai mic.Această versiune de bruschete are un conţinut scăzut de carbohidraţi, dar suficient pentru o gustare săţioasă de vară. Ai nevoie de două bruschete din făină integrală, de cremă de brânză tartinabilă, săracă în grăsimi şi de o felie de somon afumat (dacă nu îţi place somonul, îl poţi înlocui cu o felie de carne de curcan). Adaugă peste bruschete crema de brânză, somonul şi, opţional, pentru un plus de savoare, presară puţin mărar sau pătrunjel.Năutul este o leguminoasă care poate ţine locul cărnurilor, iar pasta de năut, cunoscută drept „hummus‟ conţine proteine şi fibre, care conferă senzaţia de saţietate şi energie, cât să duci la bun sfârşit o zi aglomerată. Pune la fiert o cană cu boabe de năut. După ce s-au fiert boabele, scurge apa şi pune năutul într-un blender. Adaugă peste năut o jumătate de căţel de usturoi, o lingură de suc de lămâie, o lingură de ulei de măsline, sare şi piper. Taie un ardei în două şi pe felii întinde pasta de năut.Sursa: sinteza.org