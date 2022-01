Ești tot timpul agitat? Iată 6 obiceiuri care reduc anxietatea

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din viața economică activă. Fenomenul este cauzat de mai mulți factori, anunță Veaceslav Ioniță,...

Igor Dodon a fost audiat aproape 3 ore în dosarul Energocom, în care are statut de bănuit. Socialistul califică chemarea sa la Procuratura Generală drept o încercare a guvernării de a distrage atenția publică de la criza energetică și economică cu care se confruntă...

Partidul Verde Ecologist (PVE) are un nou președinte, informează CURENTUL.

Iesi afara din birou cel putin o data pe zi Cand ai o clipa libera mergi sa faci o baie de soare. Vitamina D, pe care organismul o produce numai atunci cand se afla expus in razele soarelui este esentiala pentru o stare de spirit pozitiva si o buna functionare a creierului. Chiar si atunci cand nu este o zi insorita, o iesire iti poate imbunatati starea de spirit. Gaseste o cale pentru a te conecta cu natura. Chiar daca in apropierea biroului este un singur copac mergi si stai langa el. Ramai acolo timp de cateva clipe si practica respiratia constienta.

Evita produsele care iti zapacesc creierul Stai departe de alimentele care afecteaza negativ modul de functionare a creierului. Este vorba, in special, despre produsele bogate in zahar si gluten.

Mananca alimente care te calmeaza Alimentele pe care le consumi au o influenta benefica sau, dimpotriva, negativa asupra modului in care organismul raspunde la stresul de la birou. Consuma ulei de nuci de cocos ori avocado care iti hranesc creierul.

Evita barfele de la birou Este usor sa te lasi prins in plangerile legate de un anumit coleg, client ori sef. Barfele si discutiile negative au ca efect generarea unui mediu toxic la birou. Atunci cand auzi o barfa, mergi mai departe sau incearca sa schimbi subiectul. Fii tu insuti schimbarea pe care vrei sa o vezi la munca.

Iata care sunt obiceiurile pe care ar trebui sa le adopti ca sa te poti relaxa si sa reduci anxietatea. Evita mesajele si urmarirea lor prin social media Pana la 60% dintre angajati isi verifica conturile de pe retelele de socializare de mai multe ori pe zi in timp ce se afla la munca. Cercetatea repetata a statusului, a „like” – urilor, a mesajelor etc te fac sa pierzi concentrarea pe momentul prezent, te distrage si vei inregistra o scadere a productivitatii.

