Ești un om inteligent dacă îți recunoști greșelile

Gândindu-te la tot ceea ce știi este departe de a fi un semn al inteligenței.



Acest lucru a fost confirmat de un nou studiu care sugerează că mărturisirea unei greșeli poate dovedi, de fapt, că ești o persoană înțeleaptă.

Un studiu realizat de Universitatea Duke din Carolina de Nord a testat dorința participanților la studiu de a recunoaște propriile greșeli. Li s-au cerut să-și examineze faptele sau să ia în considerare dovezi și opinii opuse. Bazându-se pe aceasta, cercetătorii au descoperit cine este umilit din punct de vedere intelectual și cine nu.





Persoanele cu o inteligență scăzută au dat dovadă de curiozitate, ambiguitate și dogmatism scăzut. Participanții cu un nivel ridicat de inteligență au fost mai puțin încrezători în credințele lor și nu i-au judecat pe alții în funcție de opiniile lor religioase. De asemenea, studiul a arătat că persoanele inteligente acceptă mai ușor argumentul convingător al altora.

Oamenii inteligenți nu se concentrează pe ceea ce nu pot controla. Sunt calmi în aceste situații pentru că știu că emoțiile negative le vor dăuna doar lor în aceste situații.

Chiar dacă are opiniile lui bine argumentate, omul inteligent știe că fiecare are dreptul de a crede ce dorește si că nimeni nu deține adevărul absolut. Are curajul de recunoaște când greșește, nu îi judecă pe cei din jur, nu bârfeşte şi nu intră în polemici.

Oamenii destepti știu mai mai multe decât spun, gândesc mai multe decât vorbesc și observă mai mult decât arată.

În timp ce alții actionează, ei analizează. Nu așteaptă rezultate imediate și analizează până sunt siguri că au găsit soluția potrivită.

Sursa: Noizz.ro