Eugen Tomac: Constantin Codreanu este singurul capabil să câștige al doilea tur al scrutinului în fața socialiștilor lui Dodon

Eugen Tomac, preşedintele executiv al Partidului Mişcarea Populară, face un apel la românii din Chişinău pentru a-l susține pe candidatul Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu, în cursa electorală pentru Primăria Chișinăului.







Potrivit deputatului PMP, Codreanu este singurul capabil să câștige al doilea tur al scrutinului în fața socialiștilor lui Igor Dodon.

„Republica Moldova are nevoie de repere, are nevoie de oameni care să miște lucrurile înainte. Tocmai de aceea, vin astăzi în fața românilor din Chișinău și le cer, cu aceeași responsabilitate și seriozitate, să iasă la vot pe 20 mai și să voteze pentru candidatul Constantin Codreanu. Este deputat în Parlamentul României, reprezentantul cetățenilor din Republica Moldova în legislativul de la București, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și unul dintre tinerii cei mai valoroși pe care îi are Republica Moldova la ora actuală”, a declarat Eugen Tomac într-o conferință de presă susținută joi la Chișinău, potrivit unui comunicat de presă al PMP.





Liderul PMP este de părere că un vot pentru orice alt candidat înscris în cursa electorală este un vot risipit.

„Un vot pentru Constantin Codreanu înseamnă un vot pentru un viitor mai bun pentru Chișinău, bani mai mulți pentru Chișinău, o altă viață pentru Chișinău, dar, mai important, un mesaj ferm cu privire la viitorul pe care cetățenii Republicii Moldova și-l doresc. Orice cetățean care votează un alt candidat risipește un vot”, a mai spus Eugen Tomac.

De asemenea, liderul parlamentarilor PMP a explicat că „singura soluție realistă pentru viitorul Republicii Moldova este Unirea cu România”, iar Constantin Codreanu este candidatul care a luptat pentru împlinirea acestui obiectiv încă dinainte să devină deputat.

„Îmi doresc să cred că, pe 20 mai, cetățenii din Chișinău și din suburbii vor da un vot în cunoștință de cauză pentru un candidat care nu are nimic în comun cu lucrurile murdare de la Chișinău, vor da un vot hotărât pentru Constantin Codreanu, acesta fiind un mesaj clar că își doresc apropierea cu România și respectă valorile europene”, a subliniat liderul PMP.

Eugen Tomac nu a dorit să comenteze campania celorlalți candidați, deoarece, în opinia sa, „ei sunt în această cursă doar pentru a-și gâdila orgoliile sau pentru a reprezenta interesele altora. Nu există candidați independenți. Toți candidații din această bătălie reprezintă grupuri politice bine delimitate”.

