Eugen Tomac, scrisoare către Viorica Dăncilă: Nu omorâți presa de limbă română din Republica Moldova

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Operat în luna aprilie a acestui an, fostul preşedinte a ajuns vineri din nou la spital.

Blocul ACUM nu este pregătit să preia guvernarea în Republica Moldova şi are nevoie de timp pentru a-şi pregăti o echipă de guvernare. Opinia aparţine analistului politic american Vladimir Socor şi se conţine într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă.

Președintele Partidului Național Liberal din România, Ludovic Orban, este făcut praf de fostul președinte al României, Traian Băsescu, după ce a declarat că nu este de acord ca specialiștii în IT să aibă scutiri la impozit. Băsescu îi reproșează partenerului...

Cel mai mare parc de distracții din Republica Moldova, OrheiLand, a găzduit sâmbătă, 1 iunie, un număr record de aproximativ 70 de mii de vizitatori, din toate colțurile țării, care s-au adunat pentru a marca deschiderea sezonului estival. Și în acest an, OrheiLand se...

"Nu mă aștept să înțelegeți nici importanța simbolică a limbii române din perspectiva păstrării culturii și identității naționale a românilor din R. Moldova, nici impactul toxic al dezinformării și manipulării servite cetățenilor din R.Moldova de Moscova, prin mass-media de limba rusă, dominantă la Chișinău. Am însă pretenția să nu zădărniciți un efort pe care statul român îl face încă din 1991, acela de a subvenționa presa de limba română din R.Moldova, măcar la nivelul la care au făcut-o predecesorii dumneavoastră care au ocupat fotoliul de prim-ministru al României, indiferent de coloratura politică a acestora. Este vorba de un efort financiar minor, cu impact major asupra parcursului pro-occidental al R. Moldova și asupra perspectivei unirii R.Moldova cu țara mamă, România", îi transmite Tomac Vioricăi Dăncilă.

Într-o scrisoare adresată Vioricăi Dăncilă, Tomac spune că, în contextul în care limba română este limba oficială a Republicii Moldova și aproape o treime din populația acestei țări are și cetățenie română, mass-media de limba română de peste Prut este în moarte clinică din cauza reducerii substanțiale a finanțării acordate de statul român.

