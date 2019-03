Eurodeputat polonez: Rusia face promisiuni pe care nu obișnuiește să le respecte benevol

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Premierul Viorica Dăncilă a participat la activităţile prilejuite de introducerea în serviciul de luptă permanent poliţie aeriană, sub comandă naţională, a aeronavelor F-16 Fighting Falcon.

„Rusia nu are drept de veto asupra aspirațiilor euro-atlantice ale națiunilor europene”, se spune în unul dintre amendamentele propuse de Anna Fotyga.

Ea a citat din marele om politic și maresal polonez Jozef Pilsudski (1867-1935): „Rusia promite când este forțată să facă acest lucru și nu ține promisiunile din momentul în care are puterea să o facă”. Aceste cuvinte au fost spuse acum o sută de ani de marele polonez, Jozef Pilsudski, și generații întregi de polonezi și alte popoare din partea noastră de Europa le-au confirmat prin soarta lor „, a spus fostul ministru polonez de externe.

