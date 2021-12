Eurodeputatul Helmut Scholz care acuza România de ambiții expansioniste spune că UE nu vrea să permită aderarea unor state noi

Europaliberă publică un interviu cu eurodeputatul Helmut Scholz, care a ajuns în vizorul presei după ce a făcut o serie de declarații controversate cu un caracter vădit pro-rusesc și anti-românesc.

Europa Liberă: Domnule Scholz, anul 2021 s-a încheiat cu bani europeni în visterie pentru unii dintre partenerii estici ai UE, pentru alții cu înghețarea cooperării și fondurilor. Moldova iese pe plus din acest an, Belarus pare că pe minus, și la fel, dar dintr-o altă perspectivă, Ucraina. Ce a adus bun al șaselea summit al Parteneriatului estic, de la finalul acestui an?

Helmut Scholz: „Din anumite puncte de vedere a fost dezamăgitor, chiar dacă s-a plecat cu decizii de finanțare de la Bruxelles pentru a sprijini cele cinci țări să facă față crizei sanitare generate de pandemia de Covid 19. Însă aceste state au avut anumite așteptări. Au așteptat să primească un semnal clar pentru o cooperare aprofundată și eventual aderare. Dar este de ințeles: UE însăși se află într-un proces de revenire după pandemie, de refacere, este preocupată cu propriile probleme, într-un context în care se produce și un fel de deșertificare lentă în ceea ce privește drepturile fundamentale și domnia legii.

Ca atare, UE nu este pregătită să dea o hartă de aderare, nici partenerilor din est, nici celor din Balcanii de vest. Pe de altă parte, cred că partenerii estici sunt foarte realiști și pragmatici: nu cred ca au așteptări reale de aderare acum. Dar să primească un semnal, o perspectivă, este altceva. Aceasta a fost așteptarea. Ne aflăm într-o situație foarte complexă, iar actualmente singurul lucru pe care îl putem face, ambele părți, este să continuăm ceea ce am început: mai mult comerț si o deschidere mai mare a pieței pentru cooperarea cu UE. Trebuie să vedem care este stadiul implementării Acordurilor de asociere și cooperare cu aceste țări pentru a decide ce facem mai departe.”

Amintim că în ciuda opiniilor rusofilului Sholz, Serbia a demarat oficial negocierile de aderare în anul 2014, iar Muntenegru le-a început în anul 2012 și a aderat la NATO în 2017.