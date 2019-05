Europa, în continuare prizoniera Moscovei. Anunțul rușilor de la Gazprom

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Încheiem în acest număr ciclul de materiale despre Târgul de Carte „Livre Paris 2019”. Cu Mircea V. Ciobanu, critic literar, am discutat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, de aceea am abordat și acest subiect, care a sensibilizat...

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la un an de închisoare de o instanţă din Londra, pentru că a încălcat condiţiile eliberării condiţionate, atunci când s-a refugiat în ambasada Ecuadorului, unde a rămas şapte ani.

Locuitorii din orasul filipinez Binalonan risca sa fie amendati si obligati sa presteze munca in folosul comunitatii pentru... barfa.

Mikhail Malgin de la divizia de export Gazpromexport a declarat că grupul a pus la punct un plan de rezervă şi a început să îşi umple facilităţile de stocare din Europa în cazul în care capacitatea de tranzit va fi afectată. "Am început să pompăm gaze în facilităţile de depozitare... lucrăm la constituirea de rezerve", a spus Mikhail Malgin.

După publicarea rezultatelor pe 2018, un oficial de la Gazprom a declarat că şi în acest an compania intenţionează să exporte peste 200 miliarde metri cubi de gaze naturale. Principala rută de export spre Europa a grupului Gazprom este via Ucraina, însă relaţiile dintre Moscova şi Kiev sunt tensionate după anexarea peninsulei Crimeea în 2014. Actualul acord de tranzit al Gazprom cu Ucraina este valabil până la data de 1 ianuarie 2020 însă grupul rus intenţionează să dubleze, până la 55 miliarde metri cubi, capacitatea gazoductului Nord Stream.

