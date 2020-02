Europa Liberă, Boțan și rolul „ambiguu” al Rusiei și al Armatei a 14-a în războiul din 1992

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

S-a dus la piață și nu s-a mai întors. O femeie de ani a 80 de ani a murit sub roțile unui autoturism, după ce șoferul mașinii nu ar fi observat-o. Accidentul cu final letal a avut loc în data de 11 februarie, în orășelul Leova. Totul s-a întâmplat pe...

”Premier Energy” a lansat procesul de achiziție a energiei electrice. Cine sunt potențialii furnizori Cea mai mare întreprindere de furnizare a energiei electrice, ”Premier Energy” (ex ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie”) a lansat procesul de...

Furtuna Ciara a ajuns și în Republica Moldova. Aceasta a fost surprinsă la Căușeni sub forma unui val puternic de zăpadă care a întunecat brusc cerul. Șeful direcției de Prognoze Meteorologice a declarat că, de fapt, furtuna a ajuns și în țara noastră, doar că...

Ai grijă ce mănânci Deşi este adorat de mulţi, fileul de pangasius nu are nici pe departe o valoare nutritivă potrivită, întrucât peştele pangasius provine exclusiv din ferme de crescătorie, din ape murdare, şi hrănit cu saci de prafuri! Carnea de...

Chitetsu Watanabe are 112 ani, urmând să împlinească 113 luna viitoare, și tocmai a fost desemnat de Cartea Recordurilor Guiness "Cel mai bătrân om din lume", informează CNN.

N-o să intrăm în prea multe detalii despre fundătura în care ne „aruncă” dl Boțan. Realitatea este una simplă: doar armata unui stat străin poate „încălca” neutralitatea miliară a altui stat. Prin urmare, de facto, R. Moldova n-a fost nicio secundă neutră în sensul Convenției de la Haga! Nu poți fi în același timp agresată de F. Rusă (conform decizie CEDO, care prevalează asupra acordurilor și legilor simple) și neutră în raport cu F. Rusă. Cu toatea astea unii nu-s deranjați că se fac de râs pe „arena internațională” când vin și abordează subiecte gen „recunoașterea internațională a neutralității”. Interesul R. Moldova este ca acest text să fie interpretat așa cum am făcut-o noi, deoarece această interpretare corespunde adevărului. Igor Boțan merge pe interpretarea Rusiei. Curtea Europeana a interpretat acordul moldo-rus în favoarea moldovenilor, iar Igor Boțan, sărindu-i în apărarea lui Ciocoi, a preluat interpretarea Rusiei. Este alegerea sa, pe care o respectăm, dar cu care nu putem fi de acord !

NOTĂ Într-un final, Igor Boțan vine cu o „ replică ” directă la articolul nostru ( DE CE minte Igor Boțan? ). Textul său din cotidianul.md are la bază propria interpretare a Acordului din 1992. Interpretarea domniei sale coincide cu interpretarea Rusiei. Orice text este susceptibil de interpretări, depinde de interesul pe care îl ai.

De ce, Igor Boțan, fiind aparent un critic al actualei guvernări, a decis să sară în apărarea unui ministru din guvernul lui Dodon într-o problemă asupra căreia întreaga societate normală are o viziune de consens total. De ce Igor Boțan i-a întins o mână ministrului Ciocoi, situându-se deschis de partea F. Ruse? Răspunsurile la aceasta întrebare ar putea să ne întristeze.

În religie, un profet mincinos sau profet fals este cel care are darul profeției sau cel care folosește acest dar pentru scopuri malefice. Nu punem la îndoială calitățile intelectuale și cele analitice ale dlui Boțan. Problema este în ce scop sunt folosite aceste calități.

„Ăsta e un act internațional, semnat de 56 de șefi de stat, printre care semnătura și-a pus-o și președintele SUA și cel al României. Deci, armata rusă a intervenit să oprească vărsările de sânge. Am citat din deciziile aliniatului 18 al Summit-ului”, Aureliu Ciocoi, Ministrul Afacerilor Externe. Expertul de la IDIS Viitorul, Veaceslav Berbeca, a explicat pentru un post de televiziune că alineatul la care a făcut trimitere ministrul de Externe, se referă la cu totul altceva și anume, la faptul că semnatarii:, „au salutat eforturile depuse de Rusia, Ucraina și OSCE în reglementarea conflictul transnistrean.” „Din punctul meu de vedere, este o încercare nereușită a domnului ministru de a ieși basma curată în urma declarației scandaloase. Summitul de la Istanbul, punctul nr. 18 face referință, de fapt, la misiunea de menținere a păcii”, Veaceslav Berbeca, expert, IDIS Viitorul.

La sfârșitul lunii mai 2005 Asociația Avocaților orașului New York a elaborat un raport pe 70 de pagini, referitor la aspectele legale ale crizei separatiste din R. Moldova. Iată ce se menționează în acest raport referitor la Acordul semnat de Elțîn-Snegur: ”La 21 iulie 1992 luptele au luat sfârșit şi Moldova a semnat un acord de încetare a focului, care, merită a fi evidențiat, a fost contrasemnat de Rusia şi nu de Transnistria .”

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

