Europa Liberă: Și cum scapă Republica Moldova de probleme? – „Curat, unire cu România. Asta-i salvarea!

„Dodon este dispus să folosească toate metodele pentru fraudarea alegerilor. E clar și de ce – fără fraudă nu are nicio șansă să rămână în funcție; iar dacă...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Creştinarea Rusiei Kievene in anul 988 de către marele cneaz Vladimir a fost, de fapt, o reformă de stat, necesară pentru a uni şi consolida prin ideologia unică un vast stat rus care s-a...

Data de 1 August 1886 este cea în care s-a născut Ștefan Holban, care a fost în primul rând un martir al neamului românesc, avocat, deputat în Sfatul Țării etc....

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Activele Victoriabank, a treia bancă din Republica Moldova, unde BERD şi Banca Transilvania sunt acţionari, au fost puse sub sechestru de Procuratura Anticorupţie în urma unei investigări a activităţii frauduloase în sectorul bancar moldovenesc din 2014.

Cele două experimente politice totalitare, comunismul şi fascismul, reprezintă încă un subiect de real interes pentru cercetarea istorică, politologică, filosofică, sociologică etc. Dinamica dintre acestea două, cât şi legăturile dintre ele în diversele lor...

Europa Liberă: Cine i-a dorit mai mult bine și i-a oferit bine Republicii Moldova? – „I-a oferit bine Republicii Moldova curat România. Acolo-i și piața noastră, acolo-i tot. Câte reparații au făcut ei în grădinițe și licee? Acum ne-au ajutat cu pandemia, au construit gazoductul Iași-Chișinău... Iaca binele! Noi plătim acum preț mai mare pentru gazul de la Rusia datorită lui Dodon, el vrea să vândă țara, el îi trădător de patrie, pentru că el are profit de la asta. El se duce la Moscova, în altă parte, în Uniunea Europeană el n-a fost deloc.”

Gigantul IT Google vrea ca angajaţii săi să lucreze de acasă încă un an de acum încolo, până în iulie 2021. Este vorba de 200.000 de oameni, pe care Google spune...

