Europa, lovită de „iadul roșu”. Corpul uman va resimţi temperaturi de 47-48 de grade

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Astăzi am avut o convorbire telefonică cu Președintele României, Klaus Iohannis, scrie prim-ministra Maia Sandu pe Facebook,

Referitor la votarea privind dreptul Rusiei sa revina in cadrul APCE:

Ca răspuns la mesajele celor care mi-au cerut să comentez noul dosar deschis în Rusia, precizez că această acțiune este doar una dintre acele despre care am scris zilele trecute că ar fi amenințări la adresa mea și a familiei mele.

„În numele societății civile ruse care locuiește în străinante, dute-te naibii (fuck you). A face pe plac unui dictator și a răsplăti agresiunea va înrăutăți lucrurile, întodeauna a fost așa.

„Am vrut să alerg ieri pe la prânz, dar transpiram aşa de rău că am renunţat şi am decis să alerg dimineaţa. Cum noaptea adorm cu ferestrele deschise, intră tot zgomotul străzii, iar când vin în zori utiliajele care ridică gunoiul, e timpul să te şcoli şi să ieşi la alergat.”

Aproape toată Franța a fost miercuri sub avertizare cod portocaliu, cu temperaturi între 35 şi izolat 40 de grade Celsius, urmând ca joi şi vineri, la apogeul valului de canicula, harta să se înroşească. Temperaturile prognozate se vor situa între 38 şi 40 de grade, dar corpul uman va resimţi 47-48 de grade.

