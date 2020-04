Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Cu 90% dintre angajaţi aflaţi în şomaj tehnic, compania aeriană românească Blue Air are nevoie de un suport financiar de 60 de milioane de euro pentru a trece peste criza COVID-19, potrivit CEO-ului companiei, Oana Petrescu.

„Ideea că alegerile prezidențiale sau orice alegeri pot fi amânate pe timp de pandemie nu este o invenție de-a Președintelui Dodon. Nu am să uit ziua, și Facebook o să-mi reamintească, când am sugerat celor interesați să citească atent legea din 2004 privind situații...

Într-o intervenție prin skype la emisiunea „Ora Expertizei” de la Jurnal TV, europarlamentarul Siegfried Mureșan a menționat: „Poziția mea este foarte clară și dură! Nu vă jucați cu testele, fiindcă a vă juca cu testele înseamnă a vă juca cu viața cetățenilor. Am văzut cu toții teste din China care au o rată de succes de doar 30%. Asemenea teste slabe, proaste au fost importate în Spania și în alte țări ale UE. Din 10 persoane infectate, doar trei sunt corect identificate. La șapte din zece persoane li se spune „sunteți sănătoși” și sunt consecințe negative”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)