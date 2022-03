Europenii au fost convinși că Ucraina va fi ocupată în 48 de ore / Dezvăluiri tulburătoare ale Ministrul de Externe a Ucrainei

- În primele zile ale războiului, părea că Occidentul nu credea în victoria noastră. Au trecut două săptămâni și jumătate, în fiecare zi comunici cu diplomații occidentali și lideri mondiali. Simți o supraestimare a șanselor noastre? Cred ei mai mult că Ucraina va câștiga?

- În prima zi de război, 24 februarie, ambasadorul Ucrainei într-o țară europeană foarte influentă a participat la o întrevedere cu secretarului de stat al unui minister și a spus: „Ajută-ne, războiul a început. Ajută-ne cu asta și cu asta. ." Acea persoană a zâmbit cu simpatie și a răspuns: „Dragul meu, să fim sinceri, de ce ar trebui să te ajutăm dacă totul se termină în maxim 48 de ore și vine o nouă realitate”. Acesta este un episod specific care a avut loc într-o țară extrem de influentă din UE. Am văzut schimbări radicale în următoarele trei zile. Nu am dormit, nu am mâncat, nu am băut în aceste trei zile, am lucrat cu parteneri. Am văzut sancțiuni fără precedent (care sunt încă puține astăzi, sunt necesare mai multe). Am văzut furnizarea de arme și o schimbare nu numai în retorică, ci și în atitudinea față de Ucraina în general.

Faptul că am supraviețuit în primele trei zile a fost un șoc pentru partenerii noștri. În acel moment, au realizat că trebuie să lupte pentru Ucraina. Din păcate, această conștientizare a fost plătită de sângele ucrainean și a distrus orașele ucrainene.

