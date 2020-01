EVENIMENT /// Chișinău (23-26 ianuarie) Festivalul Filmului Japonez 2020

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Deputatul democrat Sergiu Sîrbu nu exclude că ar putea fi arestat la prima ședință din acest an a Parlamentului. El a declarat în cadrul emisiunii Butonul Roșu de la Moldova 1 că i-au fost deschise dosare penale și se fac presiuni și asupra altor deputați PD.

Pe măsură ce noul coronavirus face tot mai multe victime, oamenii se întreabă de unde a venit virusul? Un studiu publicat aseară de 4 cercetători chinezi în revista Journal of Medical Virology arată spre șerpi. Mai exact, spre cele două specii de șerpi des...

Primăria orașului Orhei planifică să finiseze în acest an iluminarea cu reflectoare roșii intermitente a tuturor trecerilor pentru pietoni din oraș. Asta după ce experimentul început acum 2 ani, un proiect inițiat de Ilan Șor pentru a asigura securitatea pietonilor pe timp de...

Mika (Ishibashi Shizuka) este o infirmieră care se confruntă cu moartea pacienților, pe lângă infirmierie, mai are un job part-time la un „bar de fete”. Muncitorul de zi în domeniul construcțiilor Shinji (Ikematsu Sosuke) petrece timpul cu Tomoyuki (Matsuda Ryuhei) și cu ceilalți colegi de muncă, dar nu pare să-și agite sentimentele vagi de anxietate. Într-o zi, Shinji merge la un bar de fete cu Tomoyuki și prietenii lui, unde o întâlnește pe Mika.

Futaba (Miyazawa Rie), a cărui soț a părăsit-o brusc acum un an, locuiește cu fiica ei timidă, Azumi (Sugisaki Hana). Când Futaba brusc primește un diagnostic al unei boli incurabile, își propune să folosească timpul rămas pentru a-și întoarce soțul, precum și să repornească afacerea sistată a familiei în domeniul băilor și a o îndruma pe Azumi să devină independentă.

