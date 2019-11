EVENIMENT /// Expoziția ”UROBORUS” de la Muzeul Național de Artă al Moldovei

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Caz șocant la Orhei. O fetiță de 10 ani, din clasa a patra, a fost violată de un coleg de școală, care are doar 14 ani. Incidentul a avut loc săptămâna trecută într-o localitate din raionul Orhei.

Dragoș Tudorache, europarlamentar PLUS și raportorul pentru Republica Moldova al Parlamentului Europan, a scris pe Facebook un mesaj favorabil guvernului socialist de la Chișinău, fapt criticat dur de comentatorii acestei postări.

Ștefan Câlția (n. 1942, Brașov), absolvent al liceului de arte plastice din Timișoara și al Institutului Nicolae Grigorescu unde i-a avut profesori pe desenatorul Julius Podlipny și pictorul Corneliu Baba și a început cariera expunând în țările blocului sovietic. Discursul său mascat sub metafore și simboluri medievale lăsa să se întrevadă o critică a acelei lumi. Anii 1990-1996 de profundă instabilitate politică și insecuritate socială l-au făcut pe artist, ca și pe mulți alții ai generației lui, să croiască un discurs mai activ și explicit. Astăzi artistul este preocupat de felul în care valorile se așează în oameni urmând același discurs metaforic, sugerat, ce invită privitorul la o reflecție despre sine.

Uroborus, șarpele care își mănâncă propria coadă, este unul din cele mai vechi simboluri. În timp, s-au desprins două moduri principale de a-l interpreta: unul esoteric, psihologic, care urmărește ciclicitatea emoțiilor, stărilor și a valorilor umane și altul fizic, logic, o descriere fantastic - anatomică a animalului care nu are nevoie de nimic în afară de propriul corp pentru a exista într-un cerc perfect. Uroborus este, în această expoziție, cheia oferită amăgitor de la intrare, dar care nu îți folosește decât după parcurgerea celor patru părți.

La 77 de ani, Ștefan Câlția invită publicul, prin cele peste 20 de lucrări (unele depășind 5 sau chiar 12m), pictură și desen din perioada 1970-2019, la o expoziție sub formă de labirint - o călătorie în patru capitole însoțite de simbolul UROBORUS, șarpele care își mănâncă propria coadă, expoziție concepută special pentru Chișinău.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)