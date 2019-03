EVENIMENT /// Jazz’n Chișinău International Festival (13-19 aprilie)

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.



Festivalul are un rol important în viața culturală și socială a Moldovei, сe vine să familiarizeze spectatorii moldoveni cu tradițiile, cultura, și divesitatea muzicii jazz internaționale și autohtone, devenind astfel o platformă pentru colaborare internațională între reprezentanţii diferitor culturi.

Jazz`n Chișinău International Festival este un proiect multidimensional, care conține concerte, workshop internațional, ateliere de creație axate pe explorarea unor metodologii novatoare în domeniul jazz-ului.

Ediţia a VII-a a festivalului va uni participanţii din SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Polonia, România, Rusia, Ucraina, Moldova. Programul de dezvoltare a regiunilor include prezentarea concertelor si atelierelor de creație în instituţiile din Chișinău,Tiraspol, Soroca și Taraclia.

La Chișinău Festivalul va cuprinde 3 seri de concerte live, ce se vor desfășura pe 16-17-18 aprilie, în incinta Filarmonicii Naţionale Serghei Lunchevici din Chișinău, începînd cu ora 19.00.

„Surpriza Festivalului”: ca și la edițiile precedente muzicienii din Moldova aduc în scenă un nou proiect „Adventure” bazat pe muzica compozitorilor autohtoni. Proiectul urmează să fie prezentat în ziua a treia a Festivalului de echipa stelară a muzicienilor din 5 țări (special guest, SUA) ce ne va oferi posibilitatea de a aprecia experimentele complexe, sinteza și intercalarea muzicii jazz cu diverse genuri de artă.

Puteți procura bilete la eveniment:

* online: www.iTicket.md

* la casele Filarmonicii Naționale din 15 martie.

* Dacă binevoiți să procurați bilete pentru un grup, beneficiați de reduceri(apelați la tel : 069736776, 069567109)

* În acest an vă invităm să deveniți membrii Comunității „Jazz`n Chișinău ” și să primiți Cardul VIP ( vezi reguamentul atașat) Tel. relații сu publicul: 069736776, 069567109 ,068118032

Info despre participanți



Dominik Wania trio (Polonia)





Dominik Wania ,pian

Max Mucha , bass de dublu

Dawid Fortuna, drums

Dominik Wania este un virtuos pianist și compozitor polonez. A studiat pianul în sfera muzicii clasice la Academia de Muzică din Cracovia, Polonia, apoi obține o bursă prezidențială cu care urmează studiile de Master în muzica Jazz la New England Conservatory of Music din Boston.

Dominik colaborează și se integrează cu succes în proiecte de jazz ca Maciej Obara International Quartet, Noise Trio, Tomasz Stanko Quartet, Jacek Kochan & Co., Piotr Baron Quintet, New Bone. A evoluat alături de muzicieni proemineți ca Zbigniew Namysłowski, Piotr Wojtasik, David Liebman, Marcus Miller, Eric Marienthal, Marylin Mazur, Joey Baron, Lee Konitz, George Garzone, Gary Thomas, Don Byron, Franz Hautzinger, Eddie Henderson și alții.

În 2015 cooperează cu unul dintre cei mai faimoși compozitori de muzică de film Zbigniew Preisner și participă la înregistrarea albumului The New Carols In the search for ways, premiat cu Platinum Record.

În anul 2013 Dominik Wania Trio debutează cu albumul Ravel, ce se bazează pe suita Miroirs pentru pian solo de Maurice Ravel prelucrată pentru jazz trio. Datorită fuziunii originale dintre stilul impresionist și jazz, albumul se bucură de popularitate și a fost premiat de Televiziunea Culturală Poloneză Gwarancje Kultury 2014 și de Annual Polish Music Award Fryderyk 2014 ca Albumul Anului și Artist Debut. Vibrant cu energie și exuberant în ritmul său, Dominik Wania Trio oferă o mare atenție la detalii și incredibilă tehnică profesionistă.



Paul Heller Quartet



Paul Heller ,Tenor Saxophone

Martin Sasse ,Piano

Caris Hermes, Bass

Niklas Walter, drums

Paul Heller și Martin Sasse reprezintă cvartetul a două generații. Este rezultatul unei colaborări muzicale congenere și de lungă durată dintre câștigătorul premiului Grammy, saxofonistul WDR Big Band – Paul Heller și pianistul german, jazzman de valoare – Martin Sasse. Heller și Sasse s-au cunoscut, s-au apreciat unul pe altul pe parcursul a multor ani și au apărut de nenumărate ori pe scenă în diverse proiecte. Alături de Caris Hermes la contrabas și Niklas Walter la tobe – doi reprezentanți remarcabili ai generației tinere de jazz din Germania, formează Paul Heller Quartet.

Saxofonistul tenor, Paul Heller, este unul din vocile fruntașe ale scenei jazz-ului european. A colaborat cu Al Foster, Bill Evans, Bireli Lagrene, Richie Beirach, Bob Brookmeyer și mulți alții. Heller este directorul artistic al seriei de concerte Next Level Jazz din Köln. A fost distins de două ori cu Premiul I la Concursul Internațional de Compoziție din Monaco și Ordinul de Merit din Renania de Nord Westfalia.

Martin Sasse – pianistul No.1 în indrustria muzicală de jazz din Germania. A colaborat cu numeroase legende de jazz ca Lee Konitz, Steve Grossman, Jimmy Cobb, Charlie Mariano, Scott Hamilton și mulți alții. Martin Sasse călătorește în Statele Unite, Japonia și întreaga Europă, a lansat 15 CD-uri, majoritatea celor scrise sub numele său afost și premiate.

Fabrizio Bosso

Fabrizio Bosso începe să cânte la trompetă la vârsta de 5 ani și la 15 ani primește diploma de absolvire a Conservatorului Giuseppe Verdi din Torino. În 2000 a publicat primul său album intitulat Fast Flight. În 2002 are loc prima înregistrarea a cvintetului High Five, album intitulat Jazz for more, care a avut un success imediat datorită colaborării cu faimoasa casă de discuri Blue Note. A urmat albumele Jazz Desire în 2004, Five For Fun în 2008 și Split Kick, care au răsunat în cadrul concertelor de la Blue Note din Japonia .

Chiar de la începutul carierei sale Fabrizio dă startul unor colaborări cu muzicieni de valoare ca Gianni Basso, Enrico Pieranunzi, Rosario Giuliani, Charlie Haden, Carla Bley. În 2007 lansează cu casa de discuri Blue Note, unul din cele mai importante albume You’ve Changed, pe care l-a înregistrat cu cvartetul său și orchestra de coarde. Acest album îi deschide ușile spre lumea muzicii pop și îl aduce pe Fabrizio Bosso pe scena Sanremo Music Festival. În 2009 colaborează cu pianistul și compozitorul Antonello Salis cu care înregistrează albumul Stunt, care primește un alt premiu de Top Jazz.

Fabrizio Bosso este până în prezent activ pe scenele festivalelor de jazz ca Umbria Jazz Festival, Vicenza Jazz Festival, Rome Jazz Festival și altele.



Daria Cernakova Quartet





(Biografiile scurte ale membrilor)

Daria Cernakova

Daria este un muzician căutat și indinspensabil pe scena rusă de jazz. A absolvit

Conservatorul ,, P. I. Ceaikovski” din Moscova la clasa academică de contrabas a profesorului, artist rus național Rustem Gabdulin. Stagierea a făcut-o în SUA cu ajutorul programului Open World. A avut performanțe deosebite alături de jazzmeni americani în cadrul Lionel Hampton Jazz Festival și în faimoasele cluburi Jazz Alley din Seattle și Smalls din New York.

A participat în turnee artistice în Rusia, Europa și America ca membru a ansamblurilor lui Alex Sipiagin, Vincent Herring, John Marshall, Godwin Louis, Robert Anchipolovskiy, și, de asemenea, a colaborat cu vedete mondiale de jazz precum Jerry Bergonzi, Victor Lewis, Randy Brecker, Will Vinson, Grant Stewart, Grigore Hutchinson, Marcos Valle, Conrad Herwig, Gil Goldstein, Ari Hoenig, Vitaly Golovnev, Celso Fonseca și mulți alții. Daria a participat în cadrul proiectului Большой Джаз la canalul de televiziune Cultura. În reportajul de la Aqua Jazz Festival din Soci, Rusia, vestitul jurnal DownBeat a remarcat posibilitățile strălucite a tehnicilor muzicale academice, flexibilitate ritmică și talentul improvizatoric al Dariei.

Alexei Cernakov

Alexei Cernakov este un compozitor și pianist de jazz rus, a cărui activitate artistică cunoaște un succes deosebit atât în plan componistic cât și concertistic.

A absolvit eminent Facultatea de Compoziție a Conservatorului ,, P. I. Ceaikovski” din Moscova. Lucrarea de diplomă - opera într-un singur act Вещий сон, a primit Grand Prix la Concursul Internațional Grand Music Art. În 2018, Alexei devine câștigătorul Concursului European a Tinerilor Compozitori Другое пространство participând cu lucrarea Concertando pentru pian și orchestră simfonică. Compozițiile sale sunt interpretate în Germania, SUA, Franța, Spania, Polonia, Lituania.

Ca pianist de jazz, Alexei a absolvit Academia rusă de Muzică Gnesin, apoi încheie o stagiere la Institutul Dave Brubeck din California. A participat la numeroase festivale prestigioase de jazz din toată lumea ca Montreux Jazz Festival, Monterey Jazz Festival și altele.

Iuri Sevastianov

Începe să cânte la saxofon alt de la 15 ani, iar peste doi ani este admis la Colegiul de estradă și jazz din Moscova. Din dorința profundă de a studia tradițiile muzicii academice, în 2010 Iuri intră la Facultatea de Compoziție a Academiei ruse de Muzică Gnesin, pe care o absolvește cu un portofoliu bogat de lucrări de diferite genuri și pentru diverse ansambluri.

Pe parcursul activității sale artistice în Moscova, Iuri Sevastianov reușește să colaboreze cu muzicieni remarcabili atât ruși, cât și străini: Natalia Skvortsova, Alexey Podymkin, P. Vostokov, Ivan Farakovski, Alexey Ivanikov, Alexander Mashin, Makar Novikov, Daria Cernakova, Valery Ponamorev, John Marshall, Josh Evans, Michael Sayfried. Alături de aceștia a evoluat pe scenele Usadba Jazz Festival, Jazz în grădina Ermitaj, Koktebel Jazz Festival, Triumf Jazz și altele.