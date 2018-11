EVENIMENT /// NEW MIORIȚA, primul balet contemporan din R. Moldova

În mai puțin de o săptămână, au fost vândute mai mult de jumătate din numărul biletelor, după ce sponsorii au renunțat la acest proiect

Peste o săptămână, Fabrica de Artă Contemporană, în parteneriat cu Centrul Național de Educație prin Artă, va prezenta primul balet contemporan din R. Moldova, numit „New Miorița”. Spectacolul reprezintă interpretarea cunoscutei balade românești, în formă de dans. TIMPUL a aflat mai multe detalii din culisele acestui spectacol inovativ.

Acum patru ani, coregrafa Daria Simbiriova-Batrîncea și-a propus să monteze la Teatrul Național „Eugene Ionesco” un spectacol actoricesc plastic, bazat pe folclorul românesc. Pe atunci căuta să aleagă între balada „Miorița” și istoria corsarilor basarabeni. „După mai multe consultări, ne-am oprit la „Miorița”, care e mult mai cunoscută publicului larg. Însă proiectul nu a avut finalitate, din cauza lipsei resurselor financiare”, își amintește coregrafa.



De la spectacol actoricesc plastic la balet contemporan

De aceea acum un an, când Vlad Ciobanu, director general al Centrului Național de Educație prin Artă din Chișinău, i-a propus să monteze un spectacol, gândul ei a zburat tot la balada „Miorița”. „De data aceasta m-am gândit la balet contemporan bazat pe folclor. Maestrul Ion Batrîncea a fost cel care ne-a ajutat să-l montăm în așa mod, încât coregrafic să fie pe înțelesul tuturor, fără să mai fi nevoie de cuvinte”, explică Daria Simbiriova-Batrîncea.

Coregrafa mărturisește că, deși baletul contemporan nu este foarte cunoscut în R. Moldova, nu i-a fost greu să adune o echipă de nouă dansatori, chiar dacă aceștia erau specializați în baletul clasic. „Unii dintre ei mi-au fost studenți, la Academia de Muzică și Arte Plastice, iar ceilalți sunt elevi la Colegiul de Coregrafie. Unii au fost foarte entuziasmați de propunere, dar erau stresați că știu puțin despre baletul contemporan. Alții erau speriați că, timp de nouă luni, trebuie să se autodepășească”, relatează Daria.



Singurul balerin care a vrut să se autodepășească

Specialista recunoaște că știa de la bun început cine va interpreta rolul Mioriței, pe când alegerea actorului, care va fi ciobănașul moldovean, i-a dat bătăi de cap. „O cunoșteam demult pe Ana Oleinic. Ea este foarte sensibilă, fină și curată și se potrivea foarte bine pentru rolul Mioriței. Însă alegerea solistului a fost un pic mai complicată. La noi, toți artiștii profesioniști sunt artiști de balet clasic, iar Maxim Stodușnîi a fost singurul care a vrut să se autodepășească. Alții știu să facă exercițiu de dans clasic corect și nu vor să depună efort pentru a modifica ceva, căci în baletul contemporan sunt altfel de mișcări, iar obișnuința exercițiilor de balet clasic se depășește prin foarte mult efort și ore de muncă. Am discutat și cu alți doi dansatori, dar ei au înțeles din start că nu vor putea merge până la capăt și au renunțat”, menționează tânăra coregrafă.Ea ne-a explicat că în baletul clasic mișcările sunt exacte, însă în cel contemporan sunt mai multe posibilități de exprimare plastică și emoțională, iar „corpul dansatorului trebuie să fie moale și mai expresiv”.

Maxim Stodușnîi, solistul spectacolului „New Miorița”, povestește că a acceptat propunerea, fiindcă îi place să experimenteze. Întotdeauna sunt deschis pentru a încerca ceva nou, căci la un moment dat te saturi să dansezi numai balet clasic. De la început a fost complicat să învăț alte poziții și alt fel de mișcări, dar, într-un final, am intrat în rol. Au fost și momente în care nu-mi reușea ceva sau aveam neînțelegeri pe plan profesional cu partenera și simțeam că nu mai pot sau nu mai vreau să continui. Însă oboseala trece și până la urmă ne acomodăm cu partenerii de dans”, susține Maxim Stodușnîi.

Nouă luni de repetiții

Daria Simbiriova-Batrîncea spune că repetițiile pentru spectacol au durat câte șase zile pe săptămână, timp de nouă luni în care artiștii au obținut rezultate remarcabile. „În februarie, am decis să realizăm acest proiect. În martie, am început să pregătim artiștii, iar din iunie montăm spectacolul. Repetam zilnic, cu excepția duminicilor. Cineva spunea că, dacă vrei să fii profesionist într-un domeniu, trebuie să lucrezi, cel puțin, 10 mii de ore... Sunt foarte mulțumită de execuția și de evoluția artiștilor. Nu am mai văzut până acum, în R. Moldova, oameni care să-și spună un scop și, timp de nouă luni, să muncească doar pentru el”, se arată entuziasmată coregrafa.

Coloana sonoră a spectacolului „New Miorița” îi aparține compozitorului Anatol Ștefăneț, care a acceptat fără nicio ezitare această colaborare. „Daria a venit la mine și mi-a explicat ideea spectacolului, spunându-mi că vrea să apeleze la muzica scrisă de mine și de formația „Trigon” pentru a realiza această coregrafie. A motivat că există o serie de piese care s-au potrivit acestei idei, dar și mișcărilor. Apoi noi am structurat muzica în dependență de scenă, de mișcări și de subiect. Din păcate, eu am fost foarte ocupat în ultima perioadă și nu am reușit să asist la repetiții, de aceea voi vedea integral spectacolul în premieră”, spune Anatol Ștefăneț.

Spectacolul este realizat din donații

În ciuda tuturor pregătirilor, „New Miorița” risca să nu fie prezentat publicului larg, după ce sponsorii care s-au angajat să sprijine acest proiect au refuzat să colaboreze din cauza lipsei de bani... „Proiectul urma să fie realizat cu suportul financiar al unor instituții europene și al unor sponsori comerciali din UE. Așa am lucrat până în luna septembrie, când am fost anunțați că nu mai sunt bani pentru proiect. Însă spectacolul era deja montat, iar artiștii așteptau să fie remunerați. Atunci am fost nevoită să adun donații de la membrii familiei mele și apropiați, pentru ca spectacolul să poată fi prezentat publicului. Nu vreau să vorbesc despre sume exacte, pentru că sunt foarte mari pentru noi. Salariile artiștilor, costumele, decorațiile, luminile – totul costă foarte scump”, explică autoarea proiectului.

În ciuda tuturor neplăcerilor, Daria Simbiriova-Batrîncea a fost impresionată de faptul că, în mai puțin de o săptămână, au fost vândute mai mult de jumătate din numărul biletelor. „La „New Miorița” poate veni oricine își dorește să privească o imagine frumoasă. Nu trebuie să fii specialist, ca să percepi o emoție. Posibil, oamenii mai cunoscători vor vedea un mesaj mai profund, dar spectatorul simplu primește aceeași imagine, emoție și plăcere ca și de la un concert”, ne asigură Daria.

„Moldovenii nu înțeleg inovațiile în artă”

Coregrafa spune că, în R. Moldova, e foarte stresant să vii cu inovații în artă, deoarece moldovenii nu le prea acceptă, nici nu le prea înțeleg. De exemplu, lumea acceptă spectacolele dramatice și știe la ce să se aștepte când le privesc. Dar când omul citește pe afiș despre baletul contemporan, el nu înțelege ce se va întâmpla pe scenă și pentru ce ar trebui să vină la spectacol. Ne-am dori să continuăm cu baletul contemporan în R. Moldova, dar asta depinde de percepția spectatorilor vizavi de acest stil de dans, care e cunoscut în toată lumea. Dacă publicul din R. Moldova va înțelege baletul contemporan, vom activa în continuare aici, dar dacă nu, vom lucra pentru spectatorii europeni”, conchide sursa.

În această privință, Daria Simbiriova-Batrîncea poartă deja discuții pentru a prezenta spectacolul „New Miorița” în România și Cehia. Până atunci, publicul din Chișinău are prioritate.

Premiera spectacolului „New Miorița” va avea loc vineri, 30 noiembrie, începând cu ora 19:00, la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Prețul biletelor variază între 100 și 250 de lei. Biletele pot fi procurate pe site-urile afisha.md, iticket.md și la casele Teatrului Național de Operă și Balet.