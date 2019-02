EVENIMENT /// Păpuși japoneze din cele mai vechi timpuri, expuse la Muzeul Național de Artă

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Președintele Jair Bolsonaro și-a mutat lupta ideologică în sălile de clasă și în universitățile din Brazilia, cauzând disensiuni între profesorii care susțin că guvernul vrea să se lupte cu un dușman care nu există, informează Associated Press.

Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Gheorghe Postica a spus că expoziția marchează o deschidere care vine de la Extremul Orient, de la răsăritul soarelui. Gheorghe Postica remarcă faptul că Japonia din totdeauna s-a manifestat printr-o cultură cu totul deosebită, o cultură care în toate timpurile i-a frapat pe oameni, pe admiratori. „Astăzi în epoca computerelor, epoca tehnicii mari, japonezii care reprezintă o putere a tehnologiilor moderne, au reușit și reușesc în continuare să-și păstreze valorile patrimoniale autentice și aceste valori sunt exprimate și prin arta contemporană. Arta contemporană japoneză este construită și are la bază rădăcina sa istorică”, a menționat secretarul.

Directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei Tudor Zbârnea a declarat la ceremonia de deschidere că expoziția pentru spațiul nostru cultural este o noutate și o lecție despre cum trebuie promovată arta în general. Tudor Zbârnea menționează dragostea și tandrețea cu care au fost confecționată atât vestimentația, cât și fețele păpușilor. Directorul Muzeului a anunțat că peste un an va fi inaugurată o expoziție de artă japoneză, cu stampa japoneză, cu un catalog care va fi publicat în premieră. „Cultura orientală ne interesează și cred că ne va interesa mereu, fiindcă interferențele noastre au adus mari valori atunci când am avut ocazia să le putem avea”, a spus Tudor Zbârnea.

O expoziție de păpuși din cele mai vechi timpuri ale Japoniei, care reflectă obiceiurile Țării Soarelui Răsare și aspirațiile culturale ale acestui popor, a fost vernisată la Muzeul Național de Artă. Evenimentul, organizat de către Fundația Japoneză, are ca scop promovarea produselor tradiționale japoneze de artizanat. Totodată, vine să prezinte diversele aspecte ale culturii japoneze, transmite IPN.

