Evită depresia mâncând sănătos

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

De două ori pe an, oamenii au probleme cu ceasurile, pe care trebuie să le regleze in funcție de anotimp: primăvara - înainte, iar toamna înapoi.

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

În enciclopedia Chişinău (Chişinău, 1997), am inserat un articol, semnat de arhitectul Pavel Răileanu, intitulat Un monument care a existat la intrarea în Chişinău dinspre...

Istoria noastră are multe necunoscute. Unele vor fi descifrate, altele așa și vor rămâne necunoscute pentru vecie...

Numele Boşcăneanu are la bază cuvântul boşcă, provenit din slavul bočka, acesta existând în bulgară, rusă, ungară, cu acelaşi sens „butoiaş”.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Un tânăr din capitală este cercetat penal de ofițerii anticorupție și procurori, într-un dosar pornit pe trafic de influență, urmare a unui denunț la CNA. Acesta ar fi extorcat și primit 1000 de euro sub pretextul că poate organiza procesul de eliberare a unui permis de...

Conform cercetătorilor, lipsa din organism a acizilor graşi Omega-3 poate favoriza apariţia unor boli psihice. Acizii Omega-3 se găsesc în concentraţii mari în peşte gras (somon, hering, macrou, sardine şi anşoa), dar şi în seminţe de in, alune şi nuci, considerate completări sănătoase pentru obţinerea unui efect antidepresiv. Dacă nu îţi place peştele, sau nu eşti adepta alunelor, poţi să îţi iei necesarul de Omega-3 din suplimentele care se găsesc în magazinele naturiste sau în farmacii.Alimentele cu conţinut redus de glucide tind să precipite depresia, deoarece producţia de serotonină, care dă sentimentul de bine, este declanşată de alimentele care sunt bogate în glucoză. O îmbunătăţire a stării emoţionale a fost asociată şi cu aportul de vitamine, în special B2, B6 şi B12, acid folic şi minerale: fier, crom, seleniu, zinc, magneziu.Serotonina, substanţa care dă starea generală de bine, este furnizată de proteinele din carne, ouă şi lactate. Dacă alimentaţia nu furnizează proteine de bună calitate (din alimente de origine animală), va fi influenţată în mod direct starea de spirit a persoanei cu o alimentaţie defectuoasă.

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Cercetătorii au realizat o listă a alimentelor indicate pentru a...

De mici am fost invatati ca dulciurile sunt periculoase pentru...

Cu toții știm că Vitamina C este importantă pentru sistemul...

