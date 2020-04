Evreii ultrareligioși din filmul „Unorthodox, sunt originari din Satu Mare. Povestea unei comunități care trăiește după reguli vechi de sute de ani

Rabinul Zilberstein, împreună cu Dan Has. FOTO: Arhiva personală a lui Dan Has

Ce să spun..Unul din prietenii cu care lucram la Antwerpen era ultrareligios și avea o secție de șlefuire a diamantelor în New York. Da, sunt bogați, majoritatea au business-uri, de exemplu cunosc pe cineva care are peste 50 de magazine cum e Metro la noi. Au afaceri, sigur că da.

Au plecat în Elveția, iar apoi în Statele Unite. Era și acolo un curent de evrei religioși, dar nu la nivelul la care s-a dezvoltat apoi. În Brooklyn erau la un moment dat cam un milion de evrei religioși și toți sunt adepții satmarului. Mai sunt și în New Jersey, Williamsburg. Sunt niște orășele lipite de New York unde sunt comunitățile mari hasidite.

La mine la Zalău mai vin rabini cu soțiile, am prieteni foarte buni, de exemplu șeful celei mai mari școli de rabini din Brooklyn este de undeva de lângă Zalău. Iar nevastă-sa, Sarah, este rasă în cap. Dar cum au ajuns ultraortodocșii din Satu Mare în New York? În ianuarie 1944, când Ardealul de Nord era sub dominația horthystă și au început să-i pună pe evrei în ghetouri, rabinul care era pe Satu Mare, Joel Teitelbaum, i-a strâns pe evrei în sinagogă și le-a spus că trebuie salvată sămânța lui de rabin și și-a împărțit puterea religioasă: unul dintre frați a preluat Satu Mare și a înființat satmar, iar ceilalți au rămas în Sighetul Marmației.

De altfel, grupul hasidit satmar, unul dintre cele mai numeroase grupuri de evrei ultraortodocși din lume, este cunoscut în comunitate de evrei din nordul Transilvaniei. Din acest motiv am vrut să aflu mai multe amănunte despre această lume închisă de la Dan Has, președintele Comunității Evreilor din Zalău.

Evreii ultrareligioși despre care s-a făcut filmul „Unorthodox”, de pe Netflix, se trag din nordul Transilvaniei, din Satu Mare. Pentru a afla mai multe despre viața celor care trăiesc în una dintre cele mai numeroase comunități hasidite din lume am stat de vorbă Dan Has, președintele Comunității Evreilor din Zalău.

