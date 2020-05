Ex-ministra finanțelor despre cum poate fi acoperit deficitul: „Fără aeroporturile lui Dodon și drumurile în jurul acestora”

Natalia Gavriliță: „Guvernul trebuie să se concentreze pe reformele necesare pentru a accesa suportul bugetar din partea UE în valoare de circa 140 milioane de euro, care nu este inclus în buget și să negocieze un nou program cu Fondul Monetar Internațional, iar finanțarea obținută s-o orienteze spre necesitățile cetățenilor și agenților economici” Alexandru Tănase: Dacă Guvernul nu este capabil să plătească pensiile si salariile, nu are decât să demisioneze

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Te-ai intrebat vreodata cand e cel mai bine sa mananci bananele? Care este momentul in care poti beneficia din plin de toti nutrientii dintr-o banana?

Horoscop 8 Mai 2020, ora: 07:32

Luna plina foarte aproape de Pamant o transforma in SuperLuna plina si faptul ca are loc in transformatorul Scorpion inseamna un singur lucr : a da drumul la vechi dureri, resentimente si dezamagiri ne creste capacitatea de a ne metamorfoza viata. Dar pentru asta, Scorpionul ne asista cu...