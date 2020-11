Ex-ministru: Guvernul Chicu ar ASCUNDE intențional numărul real al persoanelor infectate cu COVID -19: „Ar fi 10 000 - 12 000 de cazuri noi într-o singură zi”

Procentul testelor pozitive din cele primare rămâne a fi unul foarte înalt. Azi 42%, ieri - 45%. Și tot așa.

Dacă am face un mic efort și am testa măcar într-o zi toți bolnavii care acuza simptome și sistemul medical îi rejectează, toți membrii familiei celui bolnav care nici pe departe nu stau în carantină, ci vântură virușii prin oras, toți contacții direcți care au măcar un singur simptom, am putea ajunge la o necesitate de vreo 20-30 mii teste.



Aceasta ar însemna circa 10.000 - 12.000 cazuri noi de covid. Într-o singură zi. Și ar duce la colapsul sistemului tot într-o zi. Și depășirea tuturor țărilor în clasamentul antirating.

Loading...

De aceea o să se patineze luni întregi cu aceste +/- 3 mii teste în zi. Și nimic mai mult. În loc să facă ceva cu adevărat util, vor tot masca realitatea foarte gravă de la noi.



Cercul se strânge tot mai tare.

Purtati mască și aveți grijă!

Ala Nemerenco