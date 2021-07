Ex-PCRM și ex-PDM. Ivanov, locul 9 în lista Shor - Viață de LUX și casă de MILIOANE din salariul de deputat

Deputata Violeta Ivanov este numărul 13 pe lista electorală a democraţilor la alegerile din 24 februarie. A făcut parte din grupul deputaţilor comunişti care a părăsit PCRM ca să adere la democraţi. Fostă ministră a Mediului, în 2010 a fost inclusă în „lista neagră” a Iniţativei Civice pentru un Parlament Curat pentru că ar fi favorizat primăriile conduse de reprezentanţi PCRM, care îi erau colegi de partid în acea perioadă. Pe durata mandatului de deputată, Violeta Ivanov şi-a mărit constant proprietăţile, familia sa reuşind să ridice o casă cu două nivele şi să procure un apartament de circa 100 metri pătraţi. Presa a scris de mai multe ori şi despre luxul pe care îl etalează deputata şi unii dintre membrii familiei acesteia.

Violeta Ivanov a fost viceministră, iar ulterior ministră a Ecologiei şi Resurselor Naturale în perioada guvernării comuniste. A ajuns în Parlament în 2009 și, la început, a condus Comisia pentru mediu şi schimbări climatice. În prezent este președintă a Comisiei politică externă și integrare europeană.

La sfârşit de 2015, împreună cu alţi 13 colegi de partid, a părăsit fracţiunea PCRM. Între 2015-2017 a fost deputată neafiliată, după care a aderat la PDM.

Casa de lux

În ultima declaraţie disponibilă pe portalul Autorităţii Naţionale de Integritate, cea din 2017, Violeta Ivanov a declarat un venit de 181 486.75 lei. Soţul său a adus în familie 91600 MDL de la SRL Balkan Pharmaceuticals şi 66000 MDL de la Î.I. Ionel Ivanov. În declaraţie se regăseşte şi un teren intravilan de 0,051 ha, dobândit în anul 2010, cu valoarea de 348.943 lei.



Blocul de locuit în care Violeta Ivanov și-a cumpărat un apartament în 2017. Foto: CIJM







O anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice scoate la iveală că deputata şi-a cumpărat în anul 2017 un apartament cu suprafața de 98 de metri pătrați, într-un bloc nou de pe strada Tudor Strișcă din sectorul Botanica al Capitalei. Conform ultimei declarații de avere și interese, Ivanov ar fi achitat pentru noua locuință 445.000 de lei. Datele de la Cadastru arată însă că apartamentul este evaluat la nu mai puțin de 633 de mii de lei, în timp ce pe site-urile de publicitate, prețul pentru un metru pătrat în blocul respectiv pornește de la 600 de euro. Tot în 2017 Violeta Ivanov a vândut un apartament de 73 de metri pătrați, pe care îl deținea din 1995.



Casa de locuit pe care Violeta Ivanov a finisat-o pe durata mandatului de deputat. Foto: CIJM

Presa a scris că pe durata mandatului de deputat, Ivanov a reușit să ridice și o casă cu două niveluri. Potrivit Ziarului de Gardă, una dintre fiicele deputatei, minoră la acel moment, este, în acte, proprietara terenului pe care soții Ivanov şi-au ridicat o casă de lux, dar şi stăpâna vechiului imobil de pe acel teren, demolat între timp. La distanța de doi ani, casa Violetei Ivanov era aproape finisată, cel puţin în exterior, au scris jurnaliştii de la ZdG. „Faptul că eu am declarat şi anul trecut că demult am casă în demolare şi construiesc altă casă, care cine ştie când o să fie gata, peste 5-10 ani, să dea Domnul sănătate şi dvs., şi mie”, spunea deputata, în aprilie 2016.

„Totodată, familia alesei poporului gestionează, de peste un deceniu, două terenuri în Chişinău, folosite ca şi parcări, pe care le închiriază de la Primăria Chişinău contra 20 de lei pentru o singură zi”, au mai scris jurnaliştii de la Ziarul de Gardă.

CNI n-a depistat nereguli

După apariţia acestui articol Comisia Naţională pentru Integritate a dispus iniţierea unui control, iar în final a decis să claseze cauza privind averea şi proprietăţile deputatei. „Ţinând, cont de explicaţiile persoanei supuse controlului şi de faptul că omisiunile admise în conţinutul declaraţiei nu s-au produs intenţionat, totodată fiind inexistentă situaţia de diferenţă vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2015 şi proprietatea dobândită în aceeaşi perioadă, se constată lipsa încălcării intenţionate a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii pentru anul 2015 de către dna Violeta Ivanov, deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova”, se arată în actul de constatare emis de CNI la 21 iulie 2016.

Viaţa de lux

Într-un interviu pentru revista Aquarelle din iulie 2013, citat de Ziarul de Gardă, Violeta Ivanov a vorbit despre preferinţele sale în materie de vestimentaţie, afirmând că poartă brandurile cunoscute. „Dacă vorbim despre pantofi, îmi place Loriblu. În ceea ce ţine de îmbrăcăminte, prefer Calvin Clein, Tahari. Am multe genţi. Consider că ele sunt un accesoriu foarte important pentru orice femeie. În prezent, printre favorite – geanta roşie, care a fost achiziţionată în Elveţia. Îmi plac rochii simple, elegante, aşa cum este aceasta – de la designerul Annie Claire. Am cumpărat-o în Franţa. Îmi place să fac cumpărături în Geneva şi Paris. Despre cosmetică. Am încredere în brandul vestit Lancome. La fel îmi plac toate produsele lor. Parfumul îl aleg în funcţie de anotimp. Primăvara poate fi o aromă proaspătă cum ar fi Un Jardin apres la Mousson de la Hermes. Parfumuri care sunt întotdeauna la îndemână – Chanelle Chance”, preciza deputata.Şi fiica Violetei Ivanov, Margareta, a ajuns în atenţia presei după ce a postat pe reţelele de socializare poze în care își afișează bijuteriile și gențile produse de marile case de modă. În una din poze apare un Jaguar în curtea unei case, însoțită de comentariul „Cadoul perfect. Bun venit micuța”.

Fiica deputatei s-a „laudat” și cu accesorii scumpe cum ar fi ochelari de soare marca Dior, prețul cărora este de peste 300 de lire sterline, geantă de la Michael Kors, circa 300 de euro, farduri Dior - cca 40 de lire sterline. Prețurile sunt afișate pe site-urile oficiale ale producătorilor. După apariţia unor articole în mass-media despre luxul etalat de ea, Margareta Ivanov a restricţionat accesul al contul său de Instagram şi a şters o parte din poze.

Solicitată de jurnalişti, deputata a menţionat la acel moment că aceste ştiri fac parte dintr-un scenariu de denigrare a sa.

A ajuns în lista „neagră” pentru că ar fi favorizat colegii de partid la finanţările din banii publici

Violeta Ivanov se regăseşte pe lista neagră întocmită de Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat în 2010.

Potrivit ICPC, în anii 2008-2009, pe când era ministră a Ecologiei şi Resurselor Naturale, Violeta Ivanov a favorizat primăriile conduse de reprezentanţi ai comuniştilor la repartizarea banilor din Fondul Ecologic Naţional în detrimentul altor localităţi.

https://anticoruptie.md