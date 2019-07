Ex-președinta Uniunii Avocaților din Moldova critică VEHEMENT abuzurile în procesul de selectare a judecătorilor la CC

De 24 de ani R. Moldova se află sub zodia nenoroclui și a neîmplinirii. După declararea Independenței scriitorul Ion Druță era convins că singura garanție de constituire și afirmare a statului R. Moldova este adoptarea Constituției.

Noi, avocații, ne așteptăm la reforme serioase în justiție și concursul pentru viitorii judecători la Curtea Constituțională este indicatorul principal a ceea ce se întâmplă acum. Eu am încredere în dna Prim Ministru Maia Sandu, în dna Ministru a Justiției Olesea Stamate, doar că nu știu de ce acțiunile care însemna să fie reforme efectuate cu participarea activă a CRJM nu prea sunt lăudabile. Noi, avocații, dispunem de experiență și cunoștințe juridice ca să putem evalua. Însă analiza datelor problemei nu oferă prea multe temeiuri de speranță. Am toată încrederea că lucrurile vor fi observate și schimbate spre bine.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)