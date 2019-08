Ex-secretar de Stat al Apărării: Vizita la Chișinău și discuția lui Șoigu cu Voicu ar putea fi calificate ca TRĂDARE de Patrie

Totodată, Dumitru Minzarari, susține că Voicu nu ar cunoaște legislația din domeniul apărării a Republicii Moldova, dacă procedează astfel. „Ministrul Voicu nici habar nu are despre legislația RM în domeniul apărării, dacă cele scrise sunt corecte. Șeful lui nu este Președintele, ci Prim-ministrul. Președintele se implică la coordonarea părții militare a armatei, doar pe timp de război (ca, comandant suprem) și doar în coordonarea apărării a țării, și doar în tandem cu Guvernul”, se mai arată în postarea lui Minzarari.

