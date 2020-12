Ex-socialistul Andrei Neguță citat ca bănuit în dosarul contrabandei cu anabolizante / Un apropiat al fiului lui Neguță a fost REȚINUT

La două săptămâni de la captura de anabolizante din microbuzul ambasadei moldovenești de la Moscova, apar noi detalii despre activitatea ilegală a angajaților misiunii diplomatice. Procurorii au reușit să mai rețină încă un bănuit în acest dosar, iar ambasadorul Andrei Neguță a fost citat oficial pentru a fi audiat în calitate de bănuit.

Potrivit surselor Cutiei Negre din cadrul anchetei, la sfârșitul săptămânii trecute, pe lângă șoferul microbuzului ticsit cu anabolizante, procurorii au mai reținut o persoană bănuită de implicare în tentativa de contrabandă cu anabolizante. Ar fi vorba despre un tânăr apropiat fiului ambasadorului Andrei Neguța, Kirill. Bărbatul ar fi ajutat la preluarea încărcăturii ilegale de către șoferul ambasadei. Sursele noastre spun că cele zece cutii cu anabolizante au fost încărcate în microbuz ziua în amiaza mare.

Procurorul-șef al PCCOCS, Ion Caracuian, confirmă reținerea celei de-a doua persoane, dar a refuzat să ne ofere detalii despre identitatea acestuia și motivul exact pentru care bărbatul a fost arestat.

Ion Caracuian, procuror-șef al PCCOCS: „Conform materialelor dosarului ar rezulta că avem doi cetățeni cu calitate de învinuit, ambii sunt plasați în arest în baza mandatelor judecătorești, pe un termen de 30 de zile. – Este vorba de un prieten al fiului ambasadorului? – Este o persoană care a rezultat din acțiunile speciale de investigație că este implicat în transmiterea unor bunuri către Rusia. – Anabolizante? – Bunuri”.



Andrei Neguța, citat de procurori ca bănuit

Potrivit șefului PCCOCS, procurorii au depus demersuri către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru citarea spre a fi interogați mai mulți angajați ai Ambasadei de la Moscova, inclusiv fostul ambasador Andrei Neguța. Deocamdată, ultimul nu a confirmat disponibilitatea de a se prezenta în fața organului de anchetă.

Ion Caracuian, procuror-șef al PCCOCS: „În acest dosar sunt implicate mai multe persoane, inclusiv a fost citat prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe domnul ambasador. – Și dumnealui se va prezenta? – Am trimis citația astfel încât să-i respectăm toate drepturile, asigurarea cu apărător. Conform procedurilor, termenul minim care poate fi dat este de 5 zile. Noi am respectat acest drept al persoanei și i l-am acordat. I-am dat un termen să-și pregătească și poziția în cazul în care va veni cu careva poziții și dreptul la apărare să fie respectat. – În ce calitate va fi audiat dumnealui? – Noi am expediat citația indicând că urmează a fi recunoscut și audiat în calitate de bănuit”.

Și totuși ce mai era în acel microbuz misterios al ambasadei moldovenești la Moscova? Sursele Cutiei Negre afirmă că mașina cu numere diplomatice era ticsită cu mărfuri, mai puțin – corespondență diplomatică. De exemplu, în automobil s-ar fi aflat circa o sută de lăzi cu sticle cu vin, doar că nu doar pentru prietenii fiului lui Neguța, de la „Mejreghiongaz”, așa cum a încercat să convingă ambasadorul în scrisoarea sa către Ministerul de Interne, dar și pentru necesitățile curente ale restaurantului din incinta ambasadei, administrat de persoane apropiate lui Ilan Șor. Detalii curioase și exclusive despre acest restaurant vă spunem în a doua investigație din această ediție „Cutia Neagră PLUS”.

Șeful PCCOCS ne-a confirmat că în automobil se mai aflau și alte bunuri pentru necesitățile protocolare ale ambasadei, care însă depășeau volumul permis de transportare. Caracuian nu a vrut însă să ne confirme că era vorba de vin și care urma să fie destinația acestuia.

Ion Caracuian, procuror-șef al PCCOCS: „Conform reglementărilor de transportare a poștei diplomatice ar rezulta că în aceasta poate fi inclusă și careva marfă, bunuri care sunt pentru a asigura partea diplomatică în ceea ce ține de protocol. – Dar informația pe care o avem noi este că acolo era vreo tonă de vin. – La moment cât vin, câtă marfă de alt gen noi nu vă putem relata. Unica ce pot să vă confirm este că în afară de poștă diplomatică, adică colete cu documente, mai era și altă marfă. – Dar depășea volumul permis? Un volum exact de cifre, adică o sticlă, 5 sticle, 14 sticle nu este indicat în actele de reglementare. – Adică, poți să aduci oricât vrei? – Asta nu înseamnă că poți să aduci cât vrei. Asta înseamnă că este posibil de acoperit necesitățile de protocol ale ambasadei”.

Microbuzul ambasadei a transportat și clopote bisericești



Să revenim la microbuz și la informația dezvăluită acum o săptămână de deputatul PAS Lilian Carp. Făcând trimitere la documente, parlamentarul spunea că în ultimul an microbuzul Ambasadei moldovenești la Moscova a intrat și ieșit de 17 ori din R. Moldova. Oare ce mai aducea de la Moscova mașina diplomatică cu excepția documentelor consulare?

Imaginile foto ajunse în posesia Cutiei Negre demonstrează că microbuzul venea de fiecare dată plin ochi cu marfă. Transportul diplomatic aducea acasă de toate pentru rudele și prietenii angajaților ambasadei: caviar, piese pentru mașini, anvelope, tehnică de uz casnic și chiar materiale de construcții. Uneori, marfa era cu totul specială. Prin intermediul microbuzului Ambasadei de la Moscova erau aduse în R. Moldova clopote pentru biserici, cu greutatea de câteva tone, icoane și literatură bisericească.

De fiecare dată, microbuzul își descărca marfa în fața Hotelului Național, după care mergea să se încarce din nou ochi, deja cu mărfuri pentru necesitățile angajaților ambasadei.

