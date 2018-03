EXCLUSIV / Chirtoacă vorbește în premieră despre cât de bogat era până a deveni PRIMAR: „Puteam să-mi cumpăr orice mașină...”

„Nu este corect să se insinueze că am venit vai de capul nostru în administrație. Familia noastră niciodată nu a fost la limita sărăciei sau chiar săracă. Când am venit la Primărie, stăteam destul de bine”, a declarat Dorin Chirtoacă, într-un interviu pentru ziarul TIMPUL.

Potrivit fostului primar al municipiului Chișinău, familia sa nu este risipitoare.

„Mama are 70 de ani și lucrează, iar tatăl meu a lucrat până după 70. Până în 2007, am avut vreo zece automobile, aduse inclusiv din Germania. Fratele meu a fost în America de câteva ori. În acești ani, ca fiecare om, am încercat să ne mai îmbunătățim situația materială, dar nu prin metodele care ni se atribuie, că am fi furat și am fi ajuns putred de bogați. Sau, cum mai spun unii, că joc la cazinouri, deși eu în viața mea n-am intrat în cazinou... Eu puteam să-mi cumpăr orice mașină și până a fi primar, dar n-am avut nevoie. Prioritățile au fost altele. Am un apartament în sectorul Ciocana și o casă la Colonița”, a mai menționat Chirtoacă.





