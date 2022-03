EXCLUSIV/ Volodimir Zelenski, văzut de un fost consilier: „Nu s-a lăsat corupt de sistemul politic, a rămas sincer şi deschis”

Fost consilier al preşedintelui Volodomir Zelenski în perioada 2019-2020 şi unul dintre cei mai apreciaţi tineri antreprenori din Ucraina, Igor Novikov a povestit cum a reuşit să devină preşedintele Zelenski un simbol, dar şi cum s-ar putea termina războiul.

În urmă cu patru ani. În perioada în care a fost consilier al preşedintelui Ucrainei, Igor Novikov a răspuns de relaţia Ucraina-SUA şi de comunicare. În toamna anului 2020, Igor Novikov a revenit în afaceri, renunţând la postul din Administraţia Prezidenţială, însă continuând să aibă o relaţie excelentă cu preşedintele ucrainean. Igor Novikov are un master în Drept la London School of Economics şi este un apreciat antreprenor şi speaker în Kiev, unde locuieşte şi acum. Bun prieten cu preşedintele Zelenski, cu care comunică în mod constant şi în prezent, Igor Novikov a vorbit în exclusivitate pentru „Adevărul” despre umanitatea acestuia şi despre amintirile speciale ce îi leagă, despre rezistenţa impresionantă a ucrainenilor şi despre cât de important este războiul informaţional în cadrul războiului general.



Îl ştii pe preşedintele Volodimir Zelenski de mai mulţi ani. Care a fost prima ta impresie despre acesta când l-ai întâlnit şi care este impresia ta acum?



Igor Novikov: Impresia mea despre Volodimir Zelenski nu s-a schimbat. L-am întâlnit pentru prima oară în 2018. Era un tip foarte plăcut şi normal. Şi a rămas aşa. Iar sistemul politic nu l-a corupt, nu l-a „infectat” şi preşedintele Zelenski a ştiut să îşi păstreze umanitatea. Acum patru ani, conduceam la Kiev un think-tank american numit Singularity University. Ne ocupam mult pe partea de inovaţie şi cum tehnologia schimbă societatea. Făceam mult public speaking şi devenisem cunoscut în Ucraina. Iar prietenii săi m-au contactat, întrebându-mă dacă pot face un program academic de o zi, o prezentare în care să vorbesc despre ce aşteptări ar putea apărea dacă va ajunge preşedinte. Am făcut acea prezentare, a fost o simpatie şi o apreciere reciprocă. I-am cunoscut apoi echipa lui Volodimir Zelenski. L-am susţinut apoi şi am devenit consilier prezidenţial. Iniţial, trebuia să fiu consilierul său pe inovaţie şi tehnologie, însă în cele din urmă am devenit consilierul său privind relaţia Ucraina-S.U.A. şi pe partea de comunicare.

Încă ţin legătura cu preşedintele Zelenski şi cu echipa sa, comunicăm constant. Unul dintre atuurile sale este acela că are o echipă foarte unită.

Te aşteptai ca preşedintele Zelenski să se transforme dintr-un actor apreciat într-un preşedinte-simbol?



Da, mă aşteptam. Însă nu ştiam care va fi momentul său de strălucire. Preşedintele Zelenski a devenit cunoscut pe planetă încă din primele luni de după alegere. A dus şi o luptă constantă între sistemul politic şi umanitatea sa. Ştiam că va înfrânge birocraţia politică şi că va deveni cumva un star, însă nu mi-aş fi imaginat că un război îl va face să strălucească.





Care este cea mai specială amintire privindu-l pe preşedintele Zelenski din perioada în care ai fost consilierul său prezidenţial?



Am multe amintiri personale legate de preşedintele Zelenski. Este un om foarte deschis. Insistă mereu să i te adresezi informal, la per tu, cu prenumele său, nu cu numele complet sau cu ”dumneavoastră”. Una dintre cele mai speciale amintiri este din iunie 2019. Ne pregăteam de o discuţie cu unul dintre liderii Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite. Şi, în timp ce aşteptam telefonul să sune, i-am spus: „Volodimir, ştii că va fi o perioadă dificilă din cauză că administraţia Trump încearcă să bage Ucraina în problemele lor interne?”

Iar preşedintele Zelenski mi-a răspuns: „Ştiu că e o perioadă dificilă şi că s-ar putea să fie presiuni asupra noastră, dar iată care e ordinul meu direct pentru tine: fă tot ce ţine de tine ca să ne asigurăm că nu ne amestecăm în problemele lor şi că Ucraina rămâne un prieten şi un partener pentru America”. M-a uimit, pentru că era atât de uman şi de sincer! Am realizat încă o dată cât de mult îmi place să lucrez cu preşedintele Zelenski. „Dacă Putin continuă războiul o lună, două, există riscul unui conflict global”

Preşedintele Zelenski a declarat la un moment dat că Vladimir Putin îşi doreşte ca poporul ucrainean să se teamă. Însă ucrainenii nu se tem. Cum reuşiţi să nu aveţi teamă în această perioadă teribilă?



În primul rând, suntem acasă. Iar ucrainenii nu se sperie deloc uşor. Noi suntem oamenii care în timpul Revoluţiei Demnităţii, în piaţa Maidan din Kiev, în 2014, nu am cedat. E nevoie de mult mai mult decât o armată de soldaţi ca să ajungem să ne temem. Şi mai cred că puterea lui Vladimir Putin şi a regimului său autoritar este mult exagerată şi supraestimată. E precum în cazul liderului cecen Ramzan Kadîrov. Este un tip foarte înspăimântător dacă te uiţi pe contul lui de Instagram, însă în viaţa reală Ramzan Kadîrov nu e mai mult decât un influencer.

Locuieşti în Kiev cu familia. Cât de dificile au fost zilele ce au trecut de la începerea războiului?



La început, totul era suprarealist. Asta şi având în vedere faptul că eu nu provin dintr-un mediu militar, ci dintr-unul academic şi focalizat pe IT. Nimic nu te pregăteşte pentru un război şi în special pentru un război ca acesta. Pentru că războiul din Ucraina nu seamănă cu niciunul dintre conflictele armate din secolul XXI, seamănă mai degrabă cu Al Doilea Război Mondial. Este un război total. Acum, pot spune că ne-am obişnuit cumva cu războiul. Auzim în fiecare zi rachete explodând şi focuri de artilerie prin oraş. Însă oamenii sunt foarte adaptabili.

Cât de important este războiul informaţional în contextul războiului general?



Este incredibil de important războiul informaţional. Pentru că trăim acum într-o perioadă în care este foarte important modul în care sunt relatate şi comunicate evenimentele din cadrul războiului din Ucraina. Toată lumea este conectată, iar cantitatea de informaţii distribuite a crescut exponenţial. Este extrem de important ca lumea să fie informată corect, să ştie exact ce se întâmplă. Lumea trebuie să ştie atrocităţile comise de Vladimir Putin. Este incredibil de importantă câştigarea războiului informaţional, la fel ca şi câştigarea războiului militar.

Ce finalitate vezi pentru acest război teribil din Ucraina?



Văd două finalităţi posibile, în funcţie de mai mulţi factori. Varianta mai optimistă ar fi aceea în care regimul lui Putin se va prăbuşi din cauza sancţiunilor a problemelor economice şi a presiunii societăţii din Rusia. Însă dacă Putin va mai continua războiul o lună sau două, cred că acest conflict se va extinde dincolo de Rusia şi Ucraina şi există riscul să devină un conflict global.

Sursa: Adevarul.ro