Există dragoste la prima vedere? Ce spune știința

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Grav accident la Chirsova, Gagauzia. Doua motocicleta si o masina a politiei s-au ciocnit violent. In urma impactului, unul dintre tineri s-a stins pe loc.

Noul asteroid are un kilometru în diametru şi realizează o orbită completă în jurul Soarelui în 151 zile. Astronomii au identificat un nou asteroid care orbitează în jurul Soarelui. Acest asteroid este considerat a fi relativ mare, cu aproximativ un...

Serotonina este eliberată la scurt timp după ce întâlnim o persoană pe care o considerăm atrăgătoare și are un impact major asupra sentimentelor noastre în primele stadii ale unei relații. Se spune că serotonina distrage atenția atât de mult încât o persoană se gândește 65% din zi la cel/cea de care este atrasă. Combinația de dopamină și serotonină este atât de puternică în fazele incipiente ale unei relații încât oamenii pot pune efectele acestora pe seama iubirii.

Atunci când o persoană se îndrăgostește, în creier are loc o reacție chimică și sunt produși doi neurotransmițători numiți dopamină și serotonină, cunoscuți și drept "hormonii fericirii". În această etapă, "creierul arată precum creierul unei persoane drogate cu heroină", spune medicul Trisha Stratford, potrivit redonline.co.uk.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)