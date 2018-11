Experți comentează relațiile lui Sandu și Năstase cu omul FSB, Kozlovska: vor fi taxați de alegători

Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare Citeşte întreaga ştire: Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare

În Spania, o femeie a primit un an şi trei luni de închisoare pentru că şi-a spionat soţul umblându-i în telefon. Fără ştirea lui, femeia a accesat conţinutul telefonului său mobil ca să-şi confirme bănuielile că are o amantă.

Submarinul San Juan, pe care Argentina l-a anunțat dispărut în urmă cu un an, a fost identificat pe fundul Oceanului Atlantic. În momentul dispariției, 44 de oameni erau la bordul său.

Inspectoratul Național de Patrulare informează că starea traficului rutier pe drumurile din țară poate fi îngreunată din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare în unele regiuni din țară. În momentul de față, circulația se desfășoară în regim normal,...

Teritoriul Republicii Moldova intră, săptămâna viitoare, sub influența unui ciclon de aer mediteranean, temperaturile crescând în medie cu 7 grade Celsius. Potrivit meteorologului Ala Bârsa, de marți, 20 noiembrie, temperaturile cresc atât noaptea,...

Autorii raportului au vorbit şi despre legătura ONG-ului polonez cu Maia Sandu şi Andrei Năstase, care au beneficiat cel puţin de bilete de avion plătite de această fundaţie, fapt recunoscut de cei doi. Comisia parlamentară a solicitat, ieri, Procuraturii Generale să investigheze intervenţia "Open Dialog" în treburile interne ale ţării, dar şi sub aspectul unei eventuale trădări de patrie din partea politicienilor care au avut tangenţă cu fundaţia.

Experţii au mai declarat pentru Publika TV că raportul prezintă dovada unei ingerinţe a serviciilor secrete ale Rusiei, pentru a promova interese oculte în mai multe state, printre care ţările baltice, Polonia, Ucraina, România şi Republica Moldova. Totodată, analiştii politici cred că acest incident este o dovadă în plus a faptului că avem nevoie de instrumente legale în lupta cu spionajul.

