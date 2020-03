Experți, după declarațiile lui Șor și acțiunile procuraturii la BNM: Este clar că beneficiarul a fost Platon

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Partidul Socialiștilor și în special Igor Dodon are nevoie de o coaliție oficială în Parlament, deoarece Partidul Democrat putea în orice moment să deturneze planurile PSRM, consideră comentatorul politic Ion Tăbârță. Totodată, el a explicat, în cadrul...

Chiar a doua zi după declarațiile sale din conferința de presă de zilele trecute, Procuratura Generală a descins la Banca Națională și a reținut mai multe persoane, inclusiv cele indicate de Ilan Șor. Potrivit lui Corneliu Ciurea, acțiunile procuraturii denotă temeinicia declarațiilor lui Ilan Șor.

În acest context, el s-a referit și la declarațiile lui Ilan Șor, care a dat asigurări că până a fi înlăturat investitorii privați de la cele trei bănci, situația era sub control și nu era nevoie de intervenția BNM și creditul de urgență. „Este clar că BNM a acționat într-o manieră extrem de ciudată și au îndreptat banii în niște direcții foarte neclare. Spre exemplu spre dl Platon. Trebuie să știm - au acționat din capul lor sau le-a sugerat cineva să facă acest lucru”, a accentuat Corneliu Ciurea.

