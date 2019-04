Experții, despre consecințele dialogului „surdo-mut” dintre PSRM și blocul ACUM

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

Un fond de investiții din Londra, parte a unui grup ce are fondatori şi firme ce duc în zone offshore va cumpăra activele grupului Gas Natural Fenosa/Naturgy din Republica Moldova.

„Blocul ACUM nu poate decât să-și dorească ca anticipatele să nu aibă loc. Am văzut scenariul enunțat ieri de premierul Filip, că următorul scrutin parlamentar ar putea avea loc luându-se în calcul și rezultatele referendumului din 24 februarie. Adică, am putea fi puși în situația de a alege nu 101 deputați, dar 61. Cei din blocul ACUM ar avea și mai puțini deputați decât astăzi”, adaugă Igor Volnițchi.

„După prima rundă de discuții, care a eșuat, s-a observat cât de tare se contrazic acești actori politici. Gradul de încredere între aceste formațiuni este zero, iar unii din liderii politici nici nu au capacitatea de a negocia”, a declarat Alexandru Burian în studioul Radio Sputnik Moldova.

Și doctorul în drept internațional Alexandru Burian are reserve în ceea ce privește o eventuală colaborare dintre blocul ACUM și PSRM.

Săptămâna care se încheie a fost una agitată și plină de evenimente politice. Începând cu ziua de luni am fost martorii unui șir de declarații și acuzații reciproce între reprezentanții Partidului Socialiștilor și cei ai Blocului ACUM. Cert este că după un șir de invitații și refuzuri la dialog, reprezentanții celor două tabere s-au așezat la masa de discuții. Doar că, întrunirea, care a durat mai bine de o oră, nu a dat niciun rezultat, ambele părți insistând pe propriile condiții. Dar să le luăm pe rând.

