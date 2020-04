EXPERT / Guvernul Chicu este izolat pe plan extern iar deficitul va ajunge la aproape 1 MILIARD de euro

1. Moldova anul trecut a aprobat un buget unde 10 miliarde lei urmau sa fie acoperite din granturi și credite. Atunci mi-am exprimat îngrijorarea privind realizarea acestor obiective.

2. Pandemia ne-a adus minus 7 miliarde lei la venituri și plus 2 miliarde la cheltuieli. In total gaura bugetară a crescut cu alte 9 miliarde lei.

3. In prezent veniturile bugetare se estimează la 34,5 miliarde lei, iar cheltuielile la 53,5 miliarde. Deci avem cea mai mare gaura bugetară din istoria Moldovei.

4. Aceasta gaura de 19 miliarde lei urmează a fi acoperită din: granturi, împrumuturi interne și externe.

5. Guvernul continua sa fie izolat pe plan International si nu prea poate conta pe granturi. Deci se va miza doar pe împrumuturi. Cam trist.

6. Împrumuturi externe se estimează la 14 miliarde lei.

7. Creditul din Rusia este una din soluții, dar cu condiția ca sunt respectate interesele naționale, legislația și Constituția.

In opinia mea in forma actuala acordul de credit are o problema mare legată de punctul 7.2. Care prevede transformarea datoriilor companiilor private in datorii publice.



