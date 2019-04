Expert american: Să sprijinim ancorele strategice din estul Europei

AUTOR: Arnold C. Dupuy, a studiat la National Defense University, Virginia Polytechnic și la George Mason University, unde predă în prezent Relații Internaționale. Formarea sa include Institutul pentru Studii de Securitate Națională, Universitatea Bundeswher; a fost Senior Analist, specialist în securitate energetică, protecția infrastructurii critice și operațiuni expediționare. Are douăzeci de ani de experiență militară (statut activ și în rezervă), are experiență în procedurile de personal la nivel tactic. A participat la Operațiunea Noble Eagle și Operațiunea Enduring Freedom. Arnold C. Dupuy este coordonatorul american al initiativei de creare a Black Sea Area Studies Center la Universitatea din Bucuresti.

Polonia este sub o presiune din ce în ce mai mare în perspectiva construirii Nord Stream II. Gazoductul va completa conducta existentă, Nord Stream, care trece sub Marea Baltică, și va furniza direct gaz rusesc în Germania. Nord Stream II va ocoli Polonia, Statele Baltice și Ucraina, refuzându-le acestora furnizarea accesibilă de gaze și taxele de tranzit, lăsându-le la mila Moscovei. Varșovia se preocupă de activitatea aeriană și navală a Rusiei în Baltică, fără a mai menționa enclava rusescă Kaliningrad, amplasată între Polonia și Lituania și care găzduiește un formidabil arsenal de arme și trupe, inclusiv arme nucleare tactice.

Aprilie 2019

