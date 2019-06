Expert de la București: alianța dintre ACUM și PSRM poate însemna acceptarea unui spațiu de influență de facto predominant rusesc în fostul areal al Uniunii Sovietice

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Administrația municipiului Orhei a dat încă o dată dovadă de viziune, reconstruind practic de la zero un întreg sector al municipiului Orhei pe care l-a transformat în unul din cele mai amenajate porțiuni ale orașului. După ce au fost reparate străzile Dorobanților și...

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Valeri Kuzmin, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că Mosocva nu exlude modelul de federalizare a Republicii Moldova. În acest fel, Kuzmin a răspuns la întrebarea ce părere are despre noţiunea de federalizare a Republicii...

“Guvernul Sandu și susținătorii săi își pun speranțele în sprijinul politic simbolic din partea UE, în principal al Germaniei, unde Maia Sandu are bune contacte personale, și în promisiunile de sprijin financiar din exterior. Întrebarea este dacă această susținere va putea concura cu rețelele de influență ale socialiștilor și mai ales cu banii, mass media pe care o controlează și mașinăria logistică și de informații ale serviciilor secrete de la Moscova. Situația din Venezuela poate fi pilduitoare: cubanezii și rușii au reușit să-l mențină la putere pe Nicolas Maduro în ciuda masivului sprijin american și european pentru Juan Guaido și a enormei nemulțumiri populare din țară”, scrie Lăzescu.

Autorul mai constată că Guvernul Alianței Kozak nu are aproape deloc influență, atunci când este vorba de pozițiile cheie din instituțiile importante ale statului.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)