Expert, despre scorul obținut de Vlah: Este un lucru foarte PERICULOS pentru DEMOCRAȚIE locală / La 20.30 prezența la secțiile de vot era de 46,6%

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Bautura de culoarea ciocolatei confera organismului un efect revigorant si nu numai. Beneficiile cafelei o plaseaza in topul listei cu licori bune pentru sanatate.

Mii de români care, în febra serialului Urzeala Tronurilor, și-au cumpărat dragoni, astăzi îi abandonează pe stradă, spunînd că sînt greu de crescut și oricum acum, că s-a terminat povestea, nu mai are nici un rost să crească o reptilă uriașă care...

În primul trimestru al acestui an exportul de nuci și alune s-a diminuat cu 28,4%, arată date ale Băncii Naționale a Moldovei. O explicație a acestei evoluții este scăderea semnificativă a prețului de export, declarat în vamă.

„Nu văd de ce s-ar schimba atitudinea Irinei Vlah în relațiile cu Chișinăul, mai cu seamă că la Chișinău, acum la putere se află socialiștii - Dodon joacă un rol mai mare în procesul de guvernare. Putem să anticipăm că relațiile cel puțin se vor menține la același nivel, dacă nu se vor îmbunătăți. Pe de altă parte va conta și politica Rusiei în R. Moldova, ce scopuri urmărește Rusia aici. S-a observat că și în această campanie s-a pus accentul pe relațiile Comratului cu Moscova, atitudinea specială pe care o are Rusia față de UTA Gaguzia. Rusia se implică în treburile autonomiei găgăuze. În funcțiile de scopurile Rusiei, vor evolua și relațiile dintre Comrat și Chișinău. Dacă Moscova va avea interesul ca aceste relații să se înrăutățească, desigur că Irina Vlah va insista să facă ceea ce dorește Moscova”, a menționat Nicolae Negru.

