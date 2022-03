Expert, despre situația la zi pe frontul de est: armata rusă a pierdut potențialul ofensiv, resursele ei sunt pe terminate

Armata rusă își pierde potențialul ofensiv, iar resursele ei vor fi suficiente pentru încă 2-3 săptămâni de ostilități active în Ucraina. Nu mai există nicio amenințare de a captura Kievul, iar în aprilie oamenii din Kiev se vor putea întoarce probabil la casele lor. Astfel de predicții despre războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei au fost făcute de Aleksey Arestovich, consilier al șefului Oficiului Președintelui Ucrainei. El a vorbit și despre pierderile armatei ruse și a explicat în ce condiții se poate termina războiul.

– Cum apreciați poziția forțelor de ocupație ale Rusiei și care sunt principalele lor obiective acum?

„Ei bine, au început cu șase zone operaționale separate. Acestea sunt Kiev, Cernihiv, Sumy, Nikolaev, Harkov și zona Forțelor Operaționale Unite (FOU, vorbim despre Donbass). Din punct de vedere militar, acest lucru este pur și simplu absurd, dar au recurs la el și, firește, au suferit un colaps. Acum continuă să-și dezvolte eforturile doar în direcția Herson, Nikolaev și în zona FOU, unde încearcă să atace trupele noastre, lovind de la Volnovakha la nord și de la Izyum la sud. Și distrug Mariupolul. Asta e tot. Vor să facă un „clește”.

În restul direcțiilor – Kiev, Cernigov, Sumi, Harkov – au trecut în principal la apărare, la deținerea zonelor pe care le ocupau. Există bătălii locale de importanță tactică, care nu reprezintă o amenințare serioasă pentru orașele enumerate.

– Ar putea exista o amenințare la adresa Kievului în viitorul apropiat, se adună trupe acolo și se pregătește o altă încercare pentru ofensivă?

– În primul rând, nu e nimic de adunat. În al doilea rând, conform logicii militare, forțele nu sunt niciodată concentrate acolo unde nu există nicio speranță de succes. Sunt atrași acolo unde s-a conturat succesul. Pentru ei, acesta este Mariupolul, poate zona FOU – așa cred ei. Și poate Nikolaev. Dar nu Kievul… Cred că în viitorul apropiat nimic altceva decât loviturile de artilerie și rachete nu amenință Kievul.

– Care este planul lor acum și cu ce sarcini se confruntă?

– S-au concentrat doar pe zona FOU, pe partea Mariupol și Nikolaev. Ei speră să reușească. Nikolaev – este inutil, zona FOU – nu știu, mă îndoiesc. Dar au înconjurat Mariupolul. Eforturile militare de acolo nu aduc succes, ceea ce le reușește – distrugerea populației civile… această politică teroristă, inumană… Aproape 3 mii de oameni au fost uciși până acum…

– Dacă reușesc să-l ia Mariupolul, ce va însemna?

– Va fi înfrângerea noastră serioasă și un anumit succes pentru ei. Dar, evaluând ce forțe au cheltuit, cât au pierdut, până și capturarea Mariupolului va fi o proastă consolare pentru ei. În același timp, din punct de vedere militar, nu pot lua Mariupolul. Echilibrul de putere de acolo și încercările de a-l lua demonstrează că este inutil. În trei zile au două atacuri asupra Mariupolului cu forțele terestre. Ambele au fost respinse. Și asta arată că din punct de vedere militar nu pot lua Mariupolul. Problema Mariupolului este genocidul populației locale.

– Și care este potențialul trupelor ruse acum?

– Din 24 februarie, au introdus 97 de grupuri tactice, aceasta este mai mult de 120-130 de mii de oameni, dar există încă unități din spatele frontului. Adică, gruparea totală este undeva în jur de 200 de mii. Dintre acestea, 15 au fost complet distruse. 18–20 au fost aduse la incapacitatea de luptă.

Aproximativ 60 (grupuri tactice) desfășoară acum o operațiune generală pe teritoriul nostru, dar sunt împotmolite bătălii locale în toată Ucraina și au încă vreo 10 în rezervă. Acestea sunt forțe mici, ineficiente pentru asemenea amploare și intensitate a ostilităților. Adică, de fapt, ele își pierd potențialul ofensiv. Se mișcă deja din inerție și cred că mai au 10 zile, poate 14, pentru a se dovedi că nu mai sunt capabile de operațiuni de luptă active.

Atunci trecerea la un război de poziție este inevitabilă, se vor opri în defensivă, ca acum lângă Kiev, de exemplu. Și nu va mai exista anvergura scontată de aplicare operațională. Vor fi lupte tactice, adică bătălii pentru o răscruce de drumuri, pentru cătune mici, pentru nivelarea pozițiilor etc.

Chiar dacă acum strâng rezerve, deși au probleme uriașe cu asta atât în ​​Rusia însăși, cât și în Siria, ei nu au reușit să-i recruteze, atunci vor transfera aici aceste rezerve tot nu vor putea schimba fundamental situația. Adică au pierdut efectiv, iar acum se confruntă cu un impas operațional, iar apoi cu o pierdere care poate veni în 2-3 săptămâni.

– Pentru aceste 2-3 săptămâni, Ucraina are suficiente resurse pentru a respinge atacurile și a ține granițele, cel puțin în limitele în care se află acum? Mă refer la granițele convenționale.

– Acum avem linii de demarcație ale frontului. Ca să le apărăm avem resurse suficiente. Mai mult, trebuie să înțelegem că devenim mai puternici pe zi ce trece, iar ei pierd. Pentru că noi suntem pe propriul nostru teritoriu, iar ei sunt pe teritoriul inamicului. Ajutorul occidental vine la noi, ei rămân fără provizii din spate, după cum vedem din cererile lor de asistență militară către China și chiar către Coreea de Nord, vin astfel de informații. Iar timpul nu este în favoarea lor, foarte mult nu în favoarea lor. Mă refer la luptele de pe teren, fără să pomenim de sancțiuni. Ei pot trage cu rachete, au destule din astea, rachete de croazieră lansate aerian de tip Iskander și vor lovi, poate mai mult decât acum.

– De la 1 aprilie, poate exista un al doilea val de ofensivă împotriva Ucrainei?

– Nu mai au cu ce ataca. Pot trage rachete. În același timp, se încearcă să folosească cât mai puțin aviația, cu excepția Mariupolului și a zonei FOU. Dar și acolo sunt doborâți. În zona Mariupol, din păcate, nu există apărare aeriană puternică, dar în zona FOU se doboară aproape în fiecare zi. A apărut o problemă, pentru că Kievul, Harkov, Cernigov, Sumy aproape nu sunt bombardate din avioane, pentru că au pierdut 83 de aparate de zbor, multe echipaje antrenate.

Au adunat aproximativ 500 de avioane în jurul Ucrainei. Dar au folosit 120-150, pentru că au piloți pregătiți de luptă mult mai puțin decât avioane. Și imaginați-vă dacă am doborât 83, ei bine, poate astăzi 85 din 150 este mai mult de jumătate din cei capabili să decoleze. Restul sunt epuizați. Deci asta este o problemă uriașă. Chiar și această componentă importantă a armatei și-a pierdut acum parțial capacitatea de a opera în Ucraina.

– Când vor putea oamenii să se întoarcă la casele lor?

– Ei bine, faza activă ar trebui finalizată în 2-3 săptămâni. Este aproape finalizată lângă Kiev, Harkov, Sumi și Cernigov. Atunci se pare că locuitorii din Kiev se vor putea întoarce în orașul lor, deoarece lângă Kiev cel mai probabil vom scoate amenințarea. Chiar dacă (rușii) strâng niște rezerve undeva, încearcă să treacă în ofensivă, ea se va termina cu înfrângerea lor. Ei bine, o săptămână sau poate încă 10 zile va dura. Există un singur bilanț aici: au pierdut strategic, pierd din punct de vedere operațional. Prin urmare, cred că la mijlocul sau la sfârșitul lunii aprilie, Kievenii plecați se vor putea întoarce acasă. Și apoi există două opțiuni: fie încheiem un acord de pace și ei pleacă până la unul, fie va începe un război pozițional și vor încerca să dețină zonele pe care le controlează. Pentru ei, acesta este un dezastru și mai grav decât cel care a avut loc în timpul tentativelor de ofensivă. Pentru că sunt pe pământul nostru, unde toată lumea îi urăște. Livrările, aprovizionarea din spatele frontului sunt pentru ei o problemă eternă. Acum respingem coloanele lor de aprovizionare și o vom face cu străduință crescândă. Vor sta pe loc, adică le vom ști coordonatele cu siguranță. Nu este ca și cum ai prinde trupe care se mișcă pe câmp. Vom atinge ținte staționare, ținte de grup, asta este foarte eficient. Și în al treilea rând, „verdele de primăvară” care va apărea în curând va fi aliatul nostru natural în păduri și crânguri. Vine sezonul operațiunilor speciale ale forțelor locale de partizani, care îi vor lovi de peste tot.

– Kremlinul a afirmat deja că ideea creării unui stat demilitarizat în Ucraina asemănător Suediei sau Austriei ar putea deveni un compromis. Cât de acceptabil este acest lucru și care sunt dispozițiile referitoare la aceasta ale biroului președintelui?

– Acest lucru este în general inacceptabil, pentru că nu suntem Suedia sau Austria, suntem într-o situație complet diferită. Suedia și Austria se învecinează cu vecini decenți – europeni care sunt previzibili, au politici stabile și nu doresc să schimbe granițele vecinilor, iar Ucraina este un stat care a fost înșelat de două ori.

Statutul nostru neutru a fost consfințit în Declarația de Suveranitate și apoi în Memorandumul de la Budapesta, care a fost semnat după ce am renunțat la al treilea potențial nuclear din lume. Era un argument uriaș în favoarea puterii politice militare, am fi fost o superputere. Am cedat. Și toți garanții Memorandumului de la Budapesta, nu doar Rusia, ne-au înșelat de fapt. Și acum avem o fază fierbinte de ostilități, pentru că toți garanții nu și-au îndeplinit obligațiile. Orice țară din lume, conform Cartei ONU, are dreptul la autoapărare, iar noi în Ucraina înțelegem foarte clar, atât oamenii, cât și autoritățile, că forțele noastre de autoapărare trebuie să fie independente, autosuficiente, pentru că nu te poți bizui pe nimeni. Prin urmare, nu nici vorbă aici de un stat demilitarizat.

– Ce condiții poate accepta Ucraina pentru a negocia pacea?

Nu suntem în situația de a cere. Mi se pare că mai degrabă nouă ne cer pacea. Pentru că toți se află într-o situație foarte dificilă. Condițiile acceptabile pot fi. În același timp, nu suntem acceptați în NATO: NATO a declarat asta, noi nu am declarat. Noi am insista că vrem să aderăm la NATO. Chiar și în timpul acestei campanii, dar NATO a spus ferm – nu. Nu văd posibilitatea, spre deosebire de unii zgomotoși, patrioți între ghilimele, să intrăm în NATO cu orice preț. Dacă ei nu o acceptă? Chiar dacă ași vrut să mă căsătoresc cu tine, de exemplu, dar tu nu vreai, care sunt șansele, te rog să-mi spui? Aș mai putea candida încă 20 de ani cu sloganurile „Mă căsătoresc cu Roksolana”, dar ce folos.

Iar NATO nu vrea să ne accepte. Și Rusia este foarte mulțumită de asta. Mai mult, ea lucrează pentru a se asigura că NATO nu ne acceptă, așa cum am înțeles eu. Prin urmare, acesta poate fi începutul apropierii pozițiilor părților. NATO încă nu ne ia, iar Rusia chiar vrea să nu fim în NATO. Și aceasta este una dintre condițiile principale. Acesta poate fi doar punctul în care puteți începe să negociați.

– Rusia spune că va opri ofensiva dacă nu intrați în NATO, ceea ce este foarte posibil, și dacă recunoașteți că Crimeea și Donbasul nu mai sunt teritorii ale Ucrainei. Sunt astfel de condiții de pace acceptabile pentru Ucraina?

– Aceasta este o poveste inacceptabilă, cred că vom vorbi doar despre Ucraina în interiorul granițelor recunoscute internațional și vreau să subliniez încă o dată că Ucraina nu abandonează NATO. NATO renunță la noi. Aceasta este o situație complet diferită. Cred că ei (Rusia) au făcut eforturi mari pentru a împiedica NATO să ne accepte, lucrând individual cu țările alianței pe o bază bilaterală.

– Cu ce ​​țări?

– Germania în primul rând, Ungaria, probabil. Minim. Poate Franța.

– Care este prognoza dvs.: iată, se va încheia faza activă a războiului, se va face deminarea teritoriului, totul este calm… Cât timp va avea nevoie Ucraina pentru a restabili economia și a reveni măcar la starea în care era înainte de război?

– Nu sunt un expert aici, nici nu-mi pot imagina. Dar cred că este pentru cel puțin un deceniu.

– Cum credeți, va ajuta cineva din punct de vedere economic Ucraina după război pentru a restabili economia?

– Da, cu siguranță, există o mulțime de astfel de țări și și-au exprimat deja dorința de a ajuta Ucraina. Deja sunt demersuri practice. Și în al doilea rând, avem încă o resursă puternică sub forma fondurilor de stat ruse arestate. Adică, ai distrus? – plătești! Am auzit din surse deschise că vorbim de peste 300 de miliarde de dolari. Adică îi vom putea folosi, cel puțin conducerea Ucrainei lucrează la asta cu conducerea țărilor partenere și a organizațiilor internaționale, astfel încât banii ruși înghețați în Occident să poată fi folosiți pentru a restaura Ucraina.

Sursa: ehorussia.net