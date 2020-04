Expert economic: „Împrumutul de la ruși nu trebuie aprobat. Este TOTAL în dezavantajul Moldovei. Chiar DĂUNĂTOR”

„Ce înseamnă acest termen rezultă din textul integral și aceasta ar însemna ca decizia asupra care proiecte se vor implementa va aparține ambelor părți. Aceasta de fapt înseamnă: Înainte de a transfera banii, Federația Rusă și Moldova vor aproba o lista de proiecte . Consecințele anume a acestei prevederi sunt cele mai periculoase și cu riscuri enorme pentru R. Moldova. Cu mare probabilitate se poate întâmpla să fie implementate proiecte de care în realitate R. Moldova nici nu are nevoie, dar are nevoie Federația Rusă sau companiile afiliate unor interese de grup ”, precizează Dumitru Budianschi.

