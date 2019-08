Expert german: Racheta cu propulsor nuclear – prea periculoasă pentru posesor și nu oferă niciun avantaj militar

Explozia de pe 8 august de la Severodvinsk, de pe o platforma marina de testare din Nyonok, care a provocat o scurgere de radiații fatale și este în continare înconjurată de un văl de mister, a avut loc ca urmare a unei situații de urgență cu reactorul nuclear al noii rachete cu propulsie nucleara ”Burevestnik”, a declarat inginerul de rachete Robert Schmucker, profesor la Universitatea Tehnica de la Munchen (TUM), într-un interviu acordat Deutsche Welle.



Schmucker, care a lucrat la motorul navei spațiale „Space Shuttle”, crede că „s-a întâmplat ceva în timpul funcționării reactorului care a dus la o scurgere de radiații”. ”Nu se știe cât de mare a fost reactorul. Este clar că este unul care lucreaza pe baza de uraniu-235, cel putin asa reiese de pe urma elementelor provenite din fisiune”, spune inginerul în rachete.

„Presupunem că reactorul se afla pe o platformă pe mare. Poate fi o modalitate de a te asigura în cazul în care se întâmplă ceva – pentru a scufunda instalația în caz de urgență. În general, sunt foarte sceptic în legătură cu această rachetă. Desigur, deși foarte dificilă în sine, testarea ei pe un poligon este posibila. Insa este aproape imposibil să se efectueze testele de zbor. De îndată ce racheta ajunge în faza activă, începe să emită radiații. Dacă zboară, lasă o urmă radioactivă, și problema este ca trebuie să aterizeze undeva. Dacă ceva nu merge conform planului, atunci teritoriul survolat va fi contaminat cu radiații. Consider că este foarte puțin probabilă implementarea unei astfel de rachete „, notează omul de știință german.

Când președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat pentru prima dată această rachetă cu un an și jumătate în urmă, Robert Schmucker a comentat ca este doar „lăudarosenie”. Acum, după teste nereușite care au dus la victime umane și contaminarea radioactivă a zonei de test, inginerul de rachete german insistă că continuarea lucrărilor la un astfel de reactor compact nu va duce nicăieri.

„Avantajele unei astfel de rachete sunt doar teoretice. Acorda timp de zbor foarte lung datorită reactorului nuclear. Dar dificultățile tehnice sunt prea mari. Pentru a zbura, racheta are nevoie de un reactor ușor, compact, care să se încălzească aproape până la topirea miezului său. Din cauza radiațiilor crescute, întregul proces trebuie controlat de la distanță. Pentru a pune în funcțiune o astfel de rachetă, este nevoie de multe teste cu de multe ore de zbo. Evident avand in vedere si riscul de accident. Pe unde ar putea zbura o astfel de rachetă? În Rusia? Alte țări? Toate acestea sunt de neconceput, nu pentru că este imposibil din punct de vedere tehnic, ci pentru că nu are niciun sens practic. Si asta este ideea esentiala.

Americanii au încetat testarea unei astfel de rachete în anii 1960, nu pentru că această tehnologie nu a putut fi pusă în aplicare, ci pentru că era imposibil de utilizat. A fost o epocă ciudată: în anii 1950, mulți visau la mini-reactoare, de exemplu, pentru mașinile personale. Mai tarziu a venit desteptarea. Ideea în sine sună bine: să zbori mult timp, să ataci din spate. Să presupune ca asa se intampla. Dar inamicul va răspunde si el, dar cu o mie de focoase nucleare. Racheta nu ofera practic niciun avantaj”, subliniază profesorul Schmucker.

În cazul testelor anterioare cu rachete nucleare, există o rază de acțiune controlata, o încărcatura nucleară, o explozie intr-o zona controlata pentru ca radiația sa se răspândeasca într-un spațiu controlat – si gata. Cu un aparat de zbor datele se schimba radical: trebuie să acopere distanțe mari, mii de kilometri. Si cum faci sa minimizezi riscurile de propagare a radiațiilor. Dacă zborul nu a mers conform cursului planificat, se va contamina un teritoriu imens. De aceea eu nu cred ca ( rusii – n.r.) vor trece la faza experimentelor serioase. Poate câteva teste pregătitoare, prilej cu care sa spuna ”gata! Avem arma. Este aproape gata de utilizare”. Dar nimic mai mult”-, spune Robert Schmucker, menționând că nu vede rostul unei astfel de rachetă cu rază de actiune globală.

„Aș face o comparație: imaginați-vă un motor turbojet, ca la un avion, dar în loc de kerosen se foloseste un reactor. Toate celelalte sunt la fel. Utilizarea practică a unor astfel de arme este mai puțin importantă decât prilejul de a face declarații politice”, este convins profesorul. Scopul principal al acestor arme este nu să le folosești ( ci doar sa ameninti cu utilizarea lor – n.r.). Există deja arme atomice în lume, dar nimeni nu vrea să înceapă război nuclear. Dacă se folosește o astfel de rachetă („Burevestnik”), atunci finalul este imprevizibil – contaminarea unui teritoriu imens și așa mai departe. Armele de acest tip sunt în primul rând un potențial pentru crearea unei amenințări pentru a obtine ceva fără război”.

De asemenea, savantul a amintit că atunci cand președintele rus a promis că va arăta lumii noile arme fantastice, nu a prezentat de fapt nimic concret (cu excepția rachetelor intercontinentale Sarmat). „Nici drone submarine, nici rachete supersonice tip Avangard… iar desene animate, oricine le pozte desena”, conchide profesorul de la Universitatea Tehnică din Munchen.