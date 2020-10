Expert-Grup | Produsul Intern Brut va scădea în acest an cu 7,5%, în special din cauza reducerii valorii adăugate brute în sectoarele agricultură și transport

Conform prognozelor din luna iulie, realizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, economia Republicii Moldova urma să scadă în acest an între 4,5 și 6,2%. Însă, având în vedere că recuperarea este lentă, cel mai probabil se va realiza scenariul pesimist. În plus, autoritățile trebuie să calculeze și impactul secetei, a declarat Lilia Palii, secretar de stat la Ministerul Economiei.

Experții prognozează o reducere a economiei în acest an cu 7,5%. Consumul se va reduce cu 10%, exporturile cu 20%, în timp ce deficitul bugetar ar putea să ajungă la 10% din Produsul Intern Brut.

Produsul Intern Brut se va diminua în acest an cu 7,5%, în special din cauza reducerii valorii adăugate brute în sectoarele agricultură și transport, potrivit unui studiu realizat de Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”. Potrivit autorilor, economia Republicii Moldova a fost lovită de două șocuri puternice - pandemia de Coronavirus și seceta. Guvernul recunoaște că revenirea din criză este mai lentă decât se anticipase, astfel încât economia se va contracta, îndreptățind scenariul pesimist.

