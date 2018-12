Expert IDIS Viitorul: Climatul investițional din Republica Moldova s-a îmbunătățit în ultimii ani

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

Rusia încearcă să preia controlul Mării Azov, folosind pentru aceasta peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după reuniunea Alianței la Bruxelles, la care au participat miniștrii de externe ai țărilor NATO, plus...

Vicepreședintele Partidului Unității Naționale (PUN), Dorin Dușceac, declară că dacă formațiunea politică va lua decizia să nu participe la următoarele alegeri parlamentare, el va candida independent. În plus, politicianul spune că speră să aibă susținerea nu doar a PUN,...

Brexit. Lovitură pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat că nu va vota acordul.

”Investitorii străini nu privesc bogățiile pe care nu le are Republica Moldova, ci eficiența și activitatea instituțiilor de stat și a agențiilor. Aici e vizibilă o schimbare pozitivă, parțial datorată reformelor guvernamentale și cea regulatorie. Cea din urmă a contribuit la eliminarea unui număr mare de acte permisive și acte guvernamentale, care mai mult încurcau activitatea operatorilor economici în anumite domenii”, a mai spus expertul. Timpul.md

”Au început să vină investitori de talie mai mare în unele centre raionale. Ca exemplu, în Comrat, Edineț, Strășeni, Orhei. E o situație puțin atipică pentru Moldova, dar normală pentru toate statele din jur. De fapt, acest lucru are efect multiplicator, care va genera noi investiții și va capta atenția unor noi investitori asupra centrelor raionale și va schimba economia locală”, consideră Viorel Chivriga.

