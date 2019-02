Expert IDIS Viitorul: Piața creditelor ipotecare și-a revenit după criza din 2015-2016

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

În Congresul SUA a fost publicata in forma actualizata proiectul de lege „În apărarea securității americane împotriva unui actelor de agresiune ale Kremlinului”, care prevede introducerea de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Ultima zi de iarnă vine cu soare și o vreme primăvăratică. Precipitațiile s-au oprit, iar soarele își face apariția printre cei câțiva nori de pe cer. Vremea se încălzește ușor și temperaturile nu scad sub zero grade. Maxima zilei se va înregistra la amiază...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

”Acest lucru este determinat și de faptul că băncile și-au schimbat paradigma de finanțare a sectorului de construcții. Dacă acum 5-6 ani băncile finanțau aproximativ egal companiile de construcții și persoanele fizice sub formă de credite ipotecare, în prezent din cauza crizei în domeniul companiilor de construcții, volumului mare de credite neperformante în rândul companiilor de construcții. Băncile au redus creditele oferite companiilor de construcții cu 0,9 miliarde lei, de la 1,5 miliarde în 2012-1013, la 0,6 miliarde lei în 2017, în 2018 am avut o ușoară creștere de circa 100 milioane lei, însă nu se compară cu creșterea creditelor ipotecare pentru persoanele fizice, care în 2018 au înregistrat o creștere fără precedent de 1,5 ori sau cu 1,3 miliarde lei, de la 2,6 miliarde în 2017 la 3,9 miliarde în 2018”, se conține în analiza publicată de portalul Agora.md.

