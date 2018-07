Expert în educație: Orientarea profesională trebuie începută din clasa a 7-a

Orientarea profesională trebuie începută din clasa a 7-a, când o persoană trece de la statutul de copil la cel de adolescent și începe să conștientizeze anumite lucruri. De această părere este expertul în politici educaționale Ludmila Bolboceanu, exprimată în cadrul emisiunii „Tema zilei” de la postul de televiziune Canal2, transmite IPN.





În opinia expertului, trebuie schimbat și mecanismul de orientare profesională – tinerii trebuie să cunoască atât avantajele, cât și dezavantajele unei meserii. „La noi foarte puțin se acordă atenția în universități la comunicare, la relația pe care un angajat trebuie să o creeze în colectiv. Mulți tineri nu înțeleg de ce nu sunt acceptați. Uneori, tinerii se decepționează chiar atunci când fac practica”, spune Ludmila Bolboceanu. Potrivit ei, partea practică trebuie să ocupe 80% din pregătirea tinerilor într-un domeniu. În plus, expertul îndeamnă tinerii să urmeze o profesie din proprie dorință, dar nu la dorința părinților.

Silviu Gâncu, șeful Direcției învățământ profesional tehnic din cadrul Ministerului Educației, susține că pe an ce trece bătălia pentru specialitățile profesional tehnice este mai acerbă. Potrivit lui, o cerere sporită se înregistrează pentru profesiile din domeniul IT. Deși au fost create mai multe locuri pentru studierea acestui domeniu, Silviu Gâncu spune că instituțiile de învățământ încă nu acoperă cererea de pe piața muncii pentru domeniul IT. „Obiectivul nostru este ca prin intermediul instituțiilor să fim cât mai aproape de piața muncii. În principiu, avem câte o instituție de învățământ profesional tehnică în fiecare raion sau în vecinătate. Astfel, încercăm să atribuim formarea forței de muncă și zonal, dar și la nivel de ramuri”, a spus Silviu Gâncu.







Sursa: ipn.md