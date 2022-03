Expert militar ucrainean: „Ucrainenii rezistă în sud, dar dacă rușii vor ocupa Odessa, în câteva zile vor ocupa R. Moldova și Transnistria”

Vremea nu va prezenta modificări majore. Noaptea izolat vor continua să cadă precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță. Din acest motiv pe drumuri se va forma ghețuș....

Președintele Rusiei a înnebunit literalmente când a aflat că rachetele „Kalibr” au fost lansate în aeroport. Rusie nu are mai mult de o mie de piese de astfel...

Cercetătorul Stephen Kotkin, al cărui principal interes academic este stalinismul, într-un interviu pentru The New Yorker, a vorbit despre cum arată războiul din Ucraina în...

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis excluderea Federației Ruse. În plus, organizația a cerut să se ofere Ucrainei mijloacele de protecție a spațiului aerian. La...

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Sfantul Alexie a fost singurul copil al dregatorului Eufimian. Cu cat inainta in viata, cu atat crestea in sufletul lui si dorinta nemurii si a vietii vesnice. Toate bunatatile pamantesti i...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

O navă comercială sub pavilion panamez a fost scufundată de tiruri de rachete rusești în Marea Neagră, iar alte două vase sunt avariate, a anunţat miercuri şeful Autorităţii maritime din Panama, Noriel Arauz. Echipajele navelor sunt în siguranţă, a precizat acesta,...

Rusia are forţa necesară de a-i pune la punct pe duşmanii conduşi de SUA, iar Moscova va dejuca complotul rusofob al Occidentului menit să distrugă Federaţia Rusă, a declarat joi Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai preşedintelui rus Vladimir Putin, informează...

Înainte de începerea războiului Rusiei asupra Ucrainei în acest an, militarii ruși și cei ai trupelor separatiste din Transnistria au defășurat, în noaptea dintre 18 și 19 februarie, exerciții militare.

Regiunea Trasnistreană și-a auto-proclamat independența în 1990 iar, în 1992, a izbucnit un scurt război între armata Rusiei și Guvernul de la Chișinău. Ulterior, o nouă formațiune militară sub denumirea de Grup Operațional al Trupelor Ruse (GOTR), urmașul Armatei a 14-a sovietice, a luat naștere în regiune. Pe lângă GOTR, Rusia a păstrat un contingent de „trupe de menținere a păcii”.

Putin a declarat clar că dorește din partea NATO la revenirea situației de securitate dinainte de anul 1996. Pentru a putea rezista, avem nevoie de mai mult ajutor militar, în special pentru apărarea aeriană”, a explicat pentru PressHub, analistul militar, Mykhailo Samus, director New Geopolitics Research Network de la Kiev.

În legătură cu Moldova și Transnistria, nu am nicio îndoială că, dacă Ucraina va avea o problemă în apărarea Odesei, Moldova nu este pregătită să lupte. Este evident că nu au forță armată. Pentru Rusia, ocuparea Moldovei nu ar reprezenta o problemă, armatei ruse i-ar luat câteva zile, de la ocuparea Odesei. Iar asta ar deveni o problemă uriașă pentru România și pentru NATO.

Centre for Defence Strategies (CDS), un think tank ucrainean specializat în expertiză militară și studii de securitate, care publică zilnic rapoarte privind situația operațională din Ucraina, susține că regimul de la Kremlin folosește armata rusă în rezervă aflată în Crimeea, iar aceasta avansează spre Sud, pentru a captura orașele port Mykolaiv și Odesa.

Cred că fără o operațiune deplină în regiunea Odesa, Transnistria va rămâne calmă. Iar autoritățile transnistrene vor încerca să-și amâne cât mai mult timp implicarea lor în război”, a explicat Hanna Shelest, directorul de programe în studii de securitate al think tank-ului Ukrainian Prism.

În plus, de opt ani armata rusă de la Tiraspol nu aprimit nici un echipament militar, așa că vă puteți imagina care sunt condițiile muniției lor. De asemenea, armata pro-rusă de la Tiraspol nu îî este atât de fidelă lui Putin, se va gândi de două ori dacă dorește să aibă război pe teritoriul lor, pentru că economia s-ar prăbuși.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

