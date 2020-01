Expert: moldovenii nu au descoperit bicicleta prin a da în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău; A fost soluția optimă

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Aflat la o distanță de 10 luni, scrutinul prezidențial din Republica Moldova are parte în următoarele săptămâni de o repetiție generală, la scară locală, cu ocazia unor alegeri parlamentare anticipate (alegeri „noi”, cum sunt denumite ele în Codul...

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

În 2013, când AIC a fost dat în concesiune, toți cei care s-au pronunțat în favoarea acestei decizii vorbeau doar despre avantajele ei. În toamna acestui an, ex-premierul Maia Sandu a abordat problema Aeroportului deja prin prisma politicului. „Acum câțiva ani, Maia Sandu nu s-a împotrivit concesionării Aeroportului, ca peste câțiva ani să facă din asta o problemă politică”, a remarcat Ian Lisnevschi.

Autoritățile nu au inventat bicicleta transmițând în concesiune AIC. Ei au preluat experiența altor state unde aeroporturile se dezvoltă anume în condiții de concesiune, or peste 50% din aeroporturile lumii sunt date în concesiune. Decizia de a concesiona Aeroportul de la Chișinău a fost luată după ce au eșuat câteva tentative de a moderniza infrastructura AIC în baza unor credite oferite de BERD, a amintit Jardan.

