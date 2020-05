Expertă anticorupție: „Procurorul general Stoianoglo este pasibil de răspundere PENALĂ pentru completarea eronată a declarației de avere”

Declarațiile președintelui Igor Dodon cu referire la partenerii din Uniunea Europeană, care nu ne-ar ajuta în vreme de pandemie, sunt manipulatorii și de neiertat. Experții în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi foarte mari pentru ca acesta să fie gata.

Cristina Țărnă a mai spus că procurorul general este pasibil de răspundere penală pentru completarea eronată a declarației de avere și interese personale. „Depunerea declarației de avere și interese personale în care au fost incluse date incomplete sau false sub aspectul veniturilor obținute de către subiectul declarării sau de către membrii familiei sale, precum și neincluderea intenționată a unor date în declarație atrage răspundere penală potrivit art.352/1 alin.(2) Cod Penal și se pedepsește cu amendă sau închisoare de până la un an, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții pe un termen de la doi la cinci ani.

Experta Anticorupție, Cristina Țărnă, ex-director adjunct al Centrului Național Anticorupție, consideră că Stoianoglo a greșit că nu și-a declarat întreg salariul de procuror general pentru anul 2019. „În conformitate cu art.4 și anexei nr.1 ale Legii nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale,. Articolul 5 pct.41 Cod fiscal definește anul fiscal ca și an calendaristic, care începe cu 1 ianuarie şi se termină cu 31 decembrie. Astfel, declarația de avere și interese personale a procurorului general pentru anul 2019 urma să reflecte, pe de o parte, veniturile obținute pe parcursul anului fiscal 2019, înainte de numirea sa în funcție la sfârșitul lunii noiembrie 2019, cât și veniturile obținute în calitate de procuror general de la numirea în funcție și până la 31 decembrie 2019”, a precizat experta.

Șeful Procuraturii Generale a mai declarat apartamentul de peste 161 de metri pătrați de pe strada Florica Niță, procurat în 2003 cu 942 de mii de lei și două automobile, Mitsubishi Outlander, fabricat în 2005 și procurat în 2007 cu 80 de mii de lei, și Hundai Tucson, fabricat în 2017 și procurat în același an cu 350 de mii de lei.

1. Venitul de 1659 de lei, indicat pentru anului 2019 în cadrul Procuraturii, a reprezentat salariul obținut pentru o singură zi de muncă în luna noiembrie 2019. Pentru luna decembrie 2019 am fost remunerat în luna ianuarie 2020, respectiv, acesta va fi inclus în declaratia pentru anul în care a fost obținut venitul.

Întreprinderea are pagina sa pe rețeaua Facebook, creată la 10 octombrie 2016. „Personalul salonului Opium este foarte primitor și atent, atmosfera inspiră confort total. Orice detaliu este coordonat și executat cu exactitate maximă. Dna Țvetana este un model de femeie întreprinzător care inspiră încredere și dorința de a reveni! Succese mari și multe cliente/clienți!”, scria la 6 iulie 2018 o clientă pe pagina Beauty Salon Opium de pe Facebook.

SRL Țvetana Curdova are adresa juridică pe bd. Renașterii Naționale nr. 16 din Chișinău. Imobilul cu suprafața de 60 de metri pătrați se află în proprietatea lui Alexandr Stoianoglo și a Țvetanei Curdova, începând cu data de 4 aprilie 2016, în baza unui contract de investiții din 2013.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

