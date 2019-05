Experţi: Andrei Năstase este un politician de conjunctură, iar Maia Sandu este dezorientată

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

"Eu nu mai cred că blocul ACUM sau binomul mai este capabil să producă ceva, să construiească ceva în Republica Moldova. Comportamentul liderilor acestui bloc a demonstrate lipsă totală de constructivism. Ceea ce se întâmplă la ACUM; este o situaţie din citat din Vladimir Lenin Ulianov din 2017, când Maia Sandu doreşte să abandoneze aceste negocieri cu socialiştii , dar Andrei Năstase nu poate. Pentru că are anumite obligaţiuni, depinde de anumiţi oligarhi", a punctat jurnalistul Vlad Darie.

"Năstase a demonstrat că el nu este politician în sensul adevărat al cuvântului, este un conjuncturist care are un obiectiv trasat de altcineva. Iată în ce situaţie sunt mulţi din deputaţii din blocul ACUM. Maia Sandu, care este total dezorientată, iată aceasta este o întrebare de discutat", a subliniat Vlad Darie, jurnalist.

