Experţi: Reforma salarială anunţată de Vlad Plahotniuc îi va face pe bugetari mai eficienţi şi mai productivi la locul de muncă

Vlad Plahotniuc a mai adăugat că, datorită reformei, niciun angajat din sistemul public nu va avea un salariu mai mic de 2 000 de lei. De asemenea, conform acestui proiect, în fiecare an, Guvernul va fi obligat să majoreze salariile bugetarilor.

„Un lucrător din cultură cu studii superioare primea de exemplu doar 1.400 de lei salariul de funcţie, pe când un pedagog tânăr specialist are un salariu de funcţie de peste 3.300 de lei, adică era un decalaj foarte şi foarte mare. În cazul de faţă legea nouă trebuie să înlăture aceste impedimente, inechităţi sociale şi trebuie să asigure cel puţin un salariu egal pentru o muncă egală", a specificat Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor.

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

